Tıp-İş: “sorunlar Çözülmedikçe Hastanelerin Hekimsiz Kalma Riski Her Geçen Gün Artıyor”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), yıllardır kamu sağlık hizmetlerinin sunumunda yaşanan sıkıntıların daha da kritik bir sürece girdiğini, sorunlar çözülmedikçe hastanelerin hekimsiz kalma riskinin her geçen gün arttığını belirtti.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), yıllardır kamu sağlık hizmetlerinin sunumunda yaşanan sıkıntıların daha da kritik bir sürece girdiğini, sorunlar çözülmedikçe hastanelerin hekimsiz kalma riskinin her geçen gün arttığını belirtti.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Sıla Usar yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu, “İstifa oranı söylenildiği kadar çok değil” açıklaması nedeniyle eleştirerek, “Hastanelerin hekimsiz kalmaması için tedbir almaya yönlendirecek sayının kaç olduğunu” sordu ve kamudan ayrılan hekimlerin listesini verdi.

“Hekim özlük hakları iyileştirilmedi. Yapacağız denilen artışlar dahi verilmedi. 1 Ağustos 2017’de yasallaşması beklenen Döner Sermaye Yasası başka bahara kaldı. Lefkoşa’ya yapılması planlanan yeni hastaneden haber yok” diyen Usar, 2017 yılının ilk yarısında hekim kayıpları açısından bilançonun ağır olduğunu Kamu Hizmeti Komisyonu’nun hekim münhallerinin sınavlarını bir türlü yapamadığını savundu.

Usar, 2017’de kamudan, 4 kardiyoloji, 1 dermatoloji, 1 beyin cerrahisi, 1 çocuk nöroloji, 1 mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve 1 acil servis nöbetçi hekimi olmak üzere 6 ayda toplam 9 hekimin ayrıldığını, 1 Ağustos’tan sonra ayrılmak üzere izinlerini kullanan hekimlerin varlığının da unutulmaması gerektiğini söyledi.

“ Nitelikli kamusal hizmetleri zayıflatan üzerimize karabasan gibi çöken “Göç Yasası”nı kaldırın” diyen Usar, “Hekimleri yıllardır sözleşmeli, mecburi hizmetçi, sigortalı diye çalıştırdığınız yetmediği gibi, şimdi de emekliliğe yansımayan kişisel ödenek adı altında uygulamalar teklif ederek sağlık çalışanlarının sorununu çözmekten uzak bir tutum içinde olmanız, hekim camiasında hem hayal kırıklığı hem de öfke ve üzüntüye neden olmaktadır” dedi.

Usar, “Çalışanları sömüren değil, emeğinin karşılığını veren yasalar yapın. İnsanımıza, sağlık hakkını kullanabileceği, içinde yeterli sayıda hekimin şifa verdiği, teçhizatın tam olduğu gerçek hastaneler yapın. Gerçek hastaneleri bu halka borçlusunuz, unutmayın” ifadesini kullandı.