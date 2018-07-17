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Tıp-iş, Kamu Sağlık Merkezlerinde Güvenlik Zaafiyeti Olduğunu Savundu!

TIP-İŞ KAMUSAL SAĞLIK HİZMET SUNUMUNUN HUZURLU VE GÜVENLİ BİR ORTAMDA YAPILMASI İÇİN GEREKEN ÖNLEMLERİN ALINMASINI İSTEDİ

Tıp-iş, Kamu Sağlık Merkezlerinde Güvenlik Zaafiyeti Olduğunu Savundu!

TIP-İŞ KAMUSAL SAĞLIK HİZMET SUNUMUNUN HUZURLU VE GÜVENLİ BİR ORTAMDA YAPILMASI İÇİN GEREKEN ÖNLEMLERİN ALINMASINI İSTEDİ

17 Temmuz 2018 Salı 13:03
Tıp-iş, Kamu Sağlık Merkezlerinde Güvenlik Zaafiyeti Olduğunu Savundu!


TIP-İŞ KAMUSAL SAĞLIK HİZMET SUNUMUNUN HUZURLU VE GÜVENLİ BİR ORTAMDA YAPILMASI İÇİN GEREKEN ÖNLEMLERİN ALINMASINI İSTEDİ

 Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) kamu sağlık merkezlerinde güvenlik zaafiyeti olduğunu savundu ve kamusal sağlık hizmet sunumunun huzurlu ve güvenli bir ortamda yapılması için gereken önlemlerin alınmasını istedi.
Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış yazılı açıklamasında, “Güvenlik eksiklerini gidermek ve gerekli yasal düzenlemeleri yapmak için kamu sağlık çalışanlarının veya hizmet alan hastaların telafisi olmayan bir zarara uğraması mı gerekir” diye sordu.
Hastanelerin hastalar ve sağlık çalışanları için riskli ve tehlikeli birer ortama dönüşmekte olduğunu ileri süren Varış, sağlık çalışanları ve hizmet almayı bekleyen hastaların kendini güvende hissetmediklerini savundu.
Varış, çeşitli kereler talepte bulunmalarına rağmen, Girne, Cengiz Topel ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanelerinde 24 saat boyunca kesintisiz polis hizmeti olmadığı gibi hala hiçbir kamu sağlık merkezinde yeterli sayıda özel güvenlik görevlisi istihdamı da yapılmadığını iddia etti.
Varış, 15 Temmuz Pazar günü Akdoğan Sağlık Ocağı’nda görevli sağlık çalışanlarının darp edilmesinden büyük üzüntü duyduklarını da kaydetti.


 

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Son Güncelleme: 17.07.2018 21:40
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