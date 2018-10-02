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Tıp-iş, Hükümetin “Çalışma Barışının Korunması, Üretimin Artırılması Ve Emekçilerin Refah Düzeyinde İyileştirme Sağlanması İçin” Adımlar Atması Gerektiğini Bildirdi

Tıp-iş, Hükümetin “Çalışma Barışının Korunması, Üretimin Artırılması Ve Emekçilerin Refah Düzeyinde İyileştirme Sağlanması İçin” Adımlar Atması Gerektiğini Bildirdi

02 Ekim 2018 Salı 08:49
Tıp-iş, Hükümetin “Çalışma Barışının Korunması, Üretimin Artırılması Ve Emekçilerin Refah Düzeyinde İyileştirme Sağlanması İçin” Adımlar Atması Gerektiğini Bildirdi

“EKONOMİK KRİZİN FATURASINI SADECE EMEKÇİLERE VE HALKA ÖDETMEYE ÇALIŞMASINA KARŞI YAPILACAK OLAN SENDİKAL EYLEMLERİ SELAMLIYORUZ”


“BEYİN GÖÇÜNÜ DURDURMAK İÇİN DÜZENLEMELER BEKLİYORUZ; BU TOPLUMU YENİ, FELAKETLERE SÜRÜKLEMEYİN”
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), hükümetin  çalışma barışının korunması, üretimin artırılması ve gerek özel sektör gerek kamusal alanda çalışan emekçilerin refah düzeyinde iyileştirme sağlanması için adımlar atmasını beklediklerini kaydetti  ve toplumsal varoluşun korunması ve idarenin ekonomik krizin faturasını sadece emekçilere ve halka ödetmeye çalışmasına karşı yapılacak olan sendikal eylemleri selamladıklarını vurguladı.


Hükümetin  beyin göçünü durdurmak için düzenlemeler yapmasını beklediklerini  ifade eden Tıp-İş, toplumsal varlıklarını sürdürmek için her yurttaşa ihtiyaçları olduğunu belirtti. 


Ekonomik krizin faturasının salt dar ve orta gelirli yurttaşlara kesilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Tıp-İş  emekçilerin toplumun her kesiminin bedel ödediğini görmek istediğini de kaydetti.


Tıp İş Başkanı Ahmet Varış, yazılı açıklama yaparak hükümet yetkililerine “Bu toplumu yeni felaketlere sürüklemeyin” çağrısında bulundu.


Ülkemizde finansal alanda başlayan ve giderek tüm sektörlerde etkisini gösteren ekonomik krizin zaten istikrarsız olan ülke ekonomisinde var olan sorunların daha da derinleşmesine neden olduğunu kaydeden Varış,  gerek toplumsal gerek bireysel düzeyde pek çok yıkıcı etkisi olan ekonomik krizlerin halkı, temel olarak; “İşsizlik, gelir azalması, yoksulluğun artması, sosyal sınıflar arasındaki gelir dağılımı adaletsizliğinin artması ve bunların sonucunda hayat standartlarının kötüleşmesi” gibi pek çok olumsuz sonuçları beraberinde getirme riski ile karşı karşıya bıraktığını ifade etti.


İnsanın hayatı boyunca sürekli ve düzenli bir şekilde dengede tutmaya çalıştığı fiziksel ve ruhsal dünyasının  ekonomik krizlerden dolayı bozulabildiğini ifade eden Varış açıklamasına şöyle devam etti:
“Kıbrıslı Türkler yıllardır siyasal, ekonomik ve sosyal nedenlerden dolayı çeşitli kereler göç etmek zorunda bırakılmıştır. Beyin göçü hala ülkemizin en önemli sorunlarından biridir. Göçlerin en büyük olumsuzluğu toplumsal varoluşun zayıflamasına ve çökertilmesine zemin hazırlamasıdır.  Sosyal devletin temel amacı vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmektir. Kamusal sağlık ve eğitim hizmetlerinin güçlendirilip günümüzün modern koşullarına uyarlanması ise sosyal devletin en önemli görevlerindendir.”


Ekonomik krizle birlikte yurttaşların kamusal sağlık hizmetlerine olan ihtiyacı artarken, sağlık hizmetini sunan hekimler olarak her fırsatta vurgu yaptıkları ilaç ve alt yapı eksiklikleriyle ilgili yeterli bir ilerleme sağlanamadığını kaydeden Varış, kamusal sağlık hizmetlerinin insan işgücü, alt yapı, ilaç ve diğer ihtiyaçlar bakımından daha da zayıflaması halinde sağlığa ayrılan bütçenin sevkler nedeniyle yanlış harcanmasından, yurttaşların kendi bütçelerinden yapacağı harcamaların artmasından ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin düşmesinden endişe duyduklarını ifade etti.             


Son Güncelleme: 02.10.2018 13:11
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