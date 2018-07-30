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Tıp-İş: ”Hedefe ulaşmanın yolunun kısmi genel sağlık sigortasından geçmesini beklemek ne kadar gerçekçidir?”

Tıp-İş: ”Hedefe ulaşmanın yolunun kısmi genel sağlık sigortasından geçmesini beklemek ne kadar gerçekçidir?”

30 Temmuz 2018 Pazartesi 14:54
Tıp-İş: ”Hedefe ulaşmanın yolunun kısmi genel sağlık sigortasından geçmesini beklemek ne kadar gerçekçidir?”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) sosyal sigortalı hastaların sigorta haklarına ulaşmaları ve haklardan yararlanmalarının esas olduğunu, yurttaşlardan yapılan kesintilerin kendilerine hizmet olarak dönmesinin bir gereklilik olduğunu belirterek, “Ancak bu hedefe ulaşmanın yolunun sigortacılık literatüründe bile olmayan Kısmi Genel Sağlık Sigortası’ndan geçmesini beklemek ne kadar gerçekçidir?” sorusunu sordu.

Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun, sigortalı hastaların ilaçlarını anlaşmalı serbest eczanelere ve sigortalı hastalara aylar sonrasında ödeyebilmekte olduğuna dikkat çekerek, ödemelerin gecikmesinin hem hastaları hem de eczaneleri zaman zaman zor durumda bırakabildiğini kaydetti.

Varış, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun kamu sağlık merkezlerine yıllar içerisinde birikmiş borçlarının Sağlık Bakanlığı tarafından tahsil edilip kamu hastanelerinin güçlendirilmesi ve yurttaşlara daha nitelikli sağlık hizmeti sunumu yapılması beklenirken bu hedefe hizmet etmeyecek birtakım arayışlar içine girildiğini savundu.

Varış, Sağlık Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na kamuoyunu aydınlatmaları amacıyla şu soruları yöneltti:

“Sigortalı hastaların muayene, tetkik ve tedavi giderleri için Sosyal Sigortalar Kurumu’nun Sağlık Bakanlığı’na ne kadar borcu vardır?

Sigortalı hastaların muayene, tetkik ve tedavi giderleri için Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Bakanlığı’na en son ne zaman ödeme yapmıştır?

Bu borçların tahsil edilip kamu sağlık merkezlerinin alt yapısının güçlendirilmesi ve personel eksikliklerinin giderilmesiyle- içinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamında yurttaşlara ve sigortalı hastalarımıza tam ücretsiz muayene, tetkik ve tedavi sağlamak daha akılcı bir sağlık politikası olmayacak mıdır?

Mali kaynaklardaki yetersizlikleri bahane göstererek kamu sağlık merkezlerine yıllardır olan borçlarını ödemeyen, anlaşmalı serbest eczaneleri dahi aylar sonra ödeyebilen Sosyal Sigortalar Kurumu’nun özel sağlık kuruluşlarını ödeme planı ne kadar gerçekçidir?
 

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Son Güncelleme: 30.07.2018 18:23
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