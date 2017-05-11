Tıp-İş Eylemini 3 Bölgede Askıya Aldı

8 Mayıs’ta tüm kamu hastanelerinde acil hizmetler dışında hasta bakmama eylemini bu sabah askıya alan Tıp-İş’in bu yöndeki kararını Başkan Sıla Usar, sosyal medyadan açıkladı.Taslak protokolün Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt’ta oy çokluğuyla kabul edildiğini açıklayan Usar, şu anda Mağusa’nın kararının beklendiğini, nihai sonucun da ondan sonra açıklanacağını vurguladı.Hekimlerin birçoğunda siyasilere olan güvensizliklerden dolayı kendilerine sunulan protokolde yer alan maddelerin yerine getirilmeyeceği konusunda ciddi endişeler taşıdıklarını anlatan Usar, bu sebeple çok ayrıntılı tartışmalar yaşandığını söyledi.Sıla Usar, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun bu süreçte kamu hekimlerini itibarsızlaştırıcı açıklamalar yaptığını da iddia ederek, bunun da hekim kitlesinde bir güvensizlik oluşturduğunu belirtti.“ Tüm bunların eylemin askıya alınması kararının kolay alınmamasına neden oldu” diyen Tıp-İş Başkanı Sıla Usar, Lefkoşa ve Girne Güzelyurt’ta oy çokluğuyla eylemin askıya alınması yönünde karar çıktığını açıkladı. Sıla Usar, ancak Mağusa’dan henüz kararın kendilerine iletilmedini de vurguladı.Tıp-İş Başkanı, “ Dolayısıyla bu son kararımız değildir. Eylemi kaldırmayalım devam edelim diyen arkadaşların gerçekleri dinlenim değerlendirilecektir. Bu eylemi askıya alma herşeyin bittiği anlamına gelmiyor” dedi.Bakanlığın yeni bir hekim yasası yapma konusunda kendilerine taahütte bulunmasından dolayı hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda yeni bir mücadele alanı açılmasından dolayı buna olumlu baktıklarını ifade eden Sıla Usar, sağlık alınındaki eylemin daha fazla uzamasının insanlara olumsuz yansıyacağından değerlendirmelerini hızla bitirip son kararlarını vereceklerini söyledi.Tıp-İş Başkanı Sıla Usar, bakanlık tarafından kendilerine sunulan takvimlendirmenin yakından takip edileceğini ve buna uyulmaması halinde eylemlerini daha şiddetli şekilde sürdüreceklerini de açıkladı.Sıla Usar, eylemi şu an için kaldırmadıklarını da sözlerine ekledi.Usar, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu da daha yapıcı açıklamalarda bulunmaya çağırdı.