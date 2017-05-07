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07 Mayıs 2017 Pazar 10:00

TIP-İŞ EYLEME GİDİYOR

TIP-İŞ EYLEME GİDİYOR
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 Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) yarından itibaren ülke genelinde acil hastalar dışında polikliniklerde ve ameliyathanelerde hizmet vermeme eylemine başlayacak.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) yarından itibaren ülke genelinde acil hastalar dışında polikliniklerde ve ameliyathanelerde hizmet vermeme eylemine başlayacak. Sendikadan yapılan açıklamada, eylemin süresi hükümetin tutumu belirleyecek.Sendikadan yapılan açıklamaya göre eylem yeri ve saatleri şu şekilde;8  Mayıs 2017 Pazartesi,saat 09.00’da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde,saat 10.00’da  Girne’de  Dr. Akçiçek Hastanesi’nde ve yine aynı günsaat 10.00’da Cengiz Topel Hastanesi’nde,  saat 11.00’da de ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde basın bildirisi okunacak
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TIP-İŞ EYLEME GİDİYOR
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