Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114738
ALTIN
173.295
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.7019
EURO
4.9655
Tır Dorsesinde Umuda Yolculuk
Tır Dorsesinde Umuda Yolculuk
Tatile Uyuşturucu İle Geldi
Tatile Uyuşturucu İle Geldi
Yağmur Geliyor
Yağmur Geliyor
Zincirleme Kaza Korkuttu!
Son Dakika
ZİNCİRLEME KAZA
banner256
Flaş Haber
Tır Dorsesinde Umuda Yolculuk
Kapat

TIP-İŞ BAŞKANI VARIŞ: “SAĞLIK SOSYAL DEVLETİN EN TEMEL UNSURLARINDAN”

TIP-İŞ BAŞKANI VARIŞ: “SAĞLIK SOSYAL DEVLETİN EN TEMEL UNSURLARINDAN”

06 Nisan 2018 Cuma 19:40
TIP-İŞ BAŞKANI VARIŞ: “SAĞLIK SOSYAL DEVLETİN EN TEMEL UNSURLARINDAN”
banner238

TIP-İŞ BAŞKANI VARIŞ: “SAĞLIK SOSYAL DEVLETİN EN TEMEL UNSURLARINDAN”


 Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Dr. Ahmet Varış, sağlık hizmetlerinin sosyal devletin en önemli ve temel unsurlarından olduğunu vurguladı.

Dr. Varış yazılı açıklamasında, sendika olarak sosyal devlet anlayışına bağlı kalarak kamusal sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinde ve yeni kamu sağlık merkezlerinin kazanımında her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

Varış, ancak devlet eliyle sağlığın özelleştirilmesine yönelik idare ve çeşitli çıkar çevreleri tarafından yapılacak her türlü girişimin karşısında olacaklarını da kaydetti. 

Giderek artan nüfusa ve artan hasta sayısına rağmen kamu sağlık merkezlerinde hekim istifalarıyla kadroların giderek azaldığını, alt yapı sorunları bulunduğunu dile getiren Varış, 
“42 yıl önce hizmete giren Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin zaman içerisinde yıprandığı, gelmiş geçmiş hükümetler tarafından olması gereken düzeyde alt yapı yenileme çalışmaları yapılmadığı ve genel anlamda çağımızın gerektirdiği modern teknolojiyi yakalayamadığı gerçeği ortadadır” dedi.

Varış, sosyal devlet anlayışından taviz verilmeden yeni bir devlet hastanesinin gerekli olduğunu kaydetti. 

Varış, ülkenin sağlık sorunlarının ancak sağlık hakkının herkese eşit, ulaşılabilir ve nitelikli olarak sunulması ile çözülebileceğini de belirtti

Anahtar Kelimeler:
Ahmet VarısKıbrıs Türk Hekimler Sendikası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Görenler gözlerine inanamadı
Görenler gözlerine inanamadı
ÜRETİCİLERE UYARI... TURUNÇGİLLERDE TOMURCUK SİNEĞİ VAR
ÜRETİCİLERE UYARI... TURUNÇGİLLERDE TOMURCUK SİNEĞİ VAR
Akılalmaz ibadet! Mezardan çaldıkları insan bedeni parçalarıyla...
Akılalmaz ibadet! Mezardan çaldıkları insan bedeni parçalarıyla...
Mektubunda yazdı! 'Çocuğumun annesinin kardeşiyle...
Mektubunda yazdı! 'Çocuğumun annesinin kardeşiyle...
Öksürüğü anında kesen tarif
Öksürüğü anında kesen tarif
AKÇA: ‘’KIBRIS TÜRK HALKI KIBRIS CUMHURİYETİ’NDEN KAYNAKLANAN HAKLARINI KULLANDI’’
AKÇA: ‘’KIBRIS TÜRK HALKI KIBRIS CUMHURİYETİ’NDEN KAYNAKLANAN HAKLARINI KULLANDI’’
CTP GENÇLİK ÖRGÜTÜ MERKEZ YÖNETİM KURULU’NDAN CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA ELEŞTİRİ
CTP GENÇLİK ÖRGÜTÜ MERKEZ YÖNETİM KURULU’NDAN CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA ELEŞTİRİ
CİKLOS BÖLGESİNDE KAYIP KAZISI BAŞLADI…
CİKLOS BÖLGESİNDE KAYIP KAZISI BAŞLADI…
K.T GÜZELLİK UZMANLARI BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA EMİNE TAŞ GETİRİLDİ
K.T GÜZELLİK UZMANLARI BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA EMİNE TAŞ GETİRİLDİ
KIBRIS PİYANO’DAN KANSER HASTALARINA 5 BİN TL
KIBRIS PİYANO’DAN KANSER HASTALARINA 5 BİN TL

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim