TIP- İŞ, Acil Sevkler Dışında Sağlık Kurullarının Yapılmayacağını Açıkladı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Sıla Usar, Sendikanın Sağlık Bakanlığı ile imzaladığı protokole uyulmadığını ifade ederek, acil sevkler dışında sağlık kurullarının yapılmayacağını açıkladı.

TIP-İŞ BAŞKANI USAR: “PROTOKOL MADDELERİ GERÇEKLEŞENE KADAR, ASKIYA ALDIĞIMIZ EYLEMLERE DEVAM ETME KARARI ALDIK”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Sıla Usar, Sendikanın Sağlık Bakanlığı ile imzaladığı protokole uyulmadığını ifade ederek, acil sevkler dışında sağlık kurullarının yapılmayacağını açıkladı.

Usar, konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Sendikamız, Sayın Sucuoğlu’nun uzlaştık diyerek imza koyduğu protokol maddeleri gerçekleşene kadar, askıya aldığımız eylemlere devam etme kararı almıştır” ifadelerini kullandı.

“Sağlık hizmetlerinin sunumunu daha ileri bir noktaya taşıma amacı ile yapılan yasal düzenlemeler bugün itibarı ile sorunları çözme hedefinden uzaktır” diyen Usar şöyle devam etti:

“Hekim özlük haklarının iyileştirilmesi için yapılan Kamu Sağlık Çalışanları Yasası (KSÇY) Değişikliği, Sendikamızın tüm uyarıları ve Bakanlıkla Sendika arasında imzalanan protokolde düzeltilmesi yönünde yer aldığı halde, hekimler arasında eşitsiz, hakkaniyetten uzak bir durum oluşturmuştur. Döner Sermaye Yasası yürürlüğe girmemiştir.

KSÇY’nın 40. Maddesi tahtında hekimlerin özel hasta bakma hakkının kullanılabilmesini mümkün kılacak hastane alt yapıları iyileştirilmemiş, yasal düzenlemeler hayata geçmemiştir.

Bugün ülkemizde birçok branşta hekim eksikliği devam etmektedir. Hekim özlük hakları yeterli düzeye ulaşmamıştır. Hekimler için istifalar ve 60 yaşından önce emekliğe ayrılma durumları söz konusudur. Kamu hastaneleri hekimsiz kalma riski ile karşı karşıyadır. Kritik branşlarda hekim eksikliği hem kamuda hem de özelde verilen hizmetleri durma noktasına getirecektir.

Sendikamız tam gün sağlık hizmeti hedefi ile yasal düzenlemelerin yapılması, alt yapı eksikliklerinin giderilmesi hususunda yapılacak her türlü çalışmaya destek vermeye her zaman hazır olmuş, bundan sonra da hazır olacaktır.

Ancak defalarca kamuoyu önünde sağlıktaki sorunları Sendikamız ile uzlaşarak çözmek istediği yönünde açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Sucuoğlu bu sözleri unutarak uzlaşılması mümkün olmayan teklifler sunmaktadır.”

“ASKIYA ALDIĞIMIZ EYLEMLERE DEVAM ETME KARARI ALDIK”

Bir süre önce Tıp-İş ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokolün birçok maddesinin yaşam bulmadığını belirten Usar, bugünden itibaren protokol maddeleri gerçekleşene kadar, askıya aldıkları eylemlere devam etme kararı aldıklarını kaydetti.

Bugünden itibaren acil sevkler dışında sağlık kurullarının yapılmayacağını dile getiren Usar, yarın Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ile yapacakları görüşme sonucunda bir uzlaşıya varamamaları durumunda eylemlerinin artarak devam edeceğini kaydetti.

“Hükümeti kamu sağlığını tehlikeye atan duyarsız tutumdan vazgeçmeye ve protokol maddelerini hayata geçirecek somut adımlar atmaya davet ederiz” diyen Usar, “Hastaneler hekimsiz kalamaz. Sağlık bir haktır ve her yurttaş için eşit ve kaliteli olmalıdır. Sağlık özelleştirilemez. Bu ülkede hükümet edenlerin sağlığın özelleşmesi için gizliden veya açıktan yaptığı tüm girişimlerin karşısında bir orman gibi bilge, bir kaya gibi sert durmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.