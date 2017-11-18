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18 Kasım 2017 Cumartesi 08:35

TIKANAN RÖGARI AÇMAYA ÇALIŞIRKEN KUYUYA DÜŞTÜLER: 1 YARALI

Boğaziçi’nde bu akşam saat 18:30 sularında meydana gelen olayda tıkanan rögar kapağını açmaya çalışan karı koca kuyuya düştü.

TIKANAN RÖGARI AÇMAYA ÇALIŞIRKEN KUYUYA DÜŞTÜLER: 1 YARALI
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 Boğaziçi köyünde dün akşam 65-70 yaşlarındaki bir çift, rögar temizliği sırasında çöken kuyunun içine düştü. İtfaiyenin de müdahalede bulunduğu olayda bir kişinin ayak bileği kırıldı.


Polis Basın Subaylığı’ndan elde edilen bilgiye göre, kuyu, dün saat 18.30 sıralarında, Semray Özalan’ın (K-65), evlerinin tıkanan banyo ve tuvalet rögarının temizliğini yapan eşi Orhan Özalan’ın (E-70) yanına gelmesiyle çöktü. Olay sonucunda Özalan çifti 2 metre derinliğindeki, içinde su olmayan kuyuya düştü.


SEMRAY ÖZALAN’I KUYUDAN İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Orhan Özalan'ın kendi başına, Semray Özalan'ın ise İskele İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kuyudan çıktığı belirtildi.


Sol ayak bileği kırılan Semray Özalan, Gazimağusa Devlet Hastahanesi’ndeki ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’ne kaldırıldı.

Semray Özalan’ın ortopedi servisinde müşahede altına alındığı, hayati tehlikesi bulunmadığı açıklandı.
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