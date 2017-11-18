TIKANAN RÖGARI AÇMAYA ÇALIŞIRKEN KUYUYA DÜŞTÜLER: 1 YARALI
Boğaziçi’nde bu akşam saat 18:30 sularında meydana gelen olayda tıkanan rögar kapağını açmaya çalışan karı koca kuyuya düştü.
Polis Basın Subaylığı’ndan elde edilen bilgiye göre, kuyu, dün saat 18.30 sıralarında, Semray Özalan’ın (K-65), evlerinin tıkanan banyo ve tuvalet rögarının temizliğini yapan eşi Orhan Özalan’ın (E-70) yanına gelmesiyle çöktü. Olay sonucunda Özalan çifti 2 metre derinliğindeki, içinde su olmayan kuyuya düştü.
SEMRAY ÖZALAN’I KUYUDAN İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI
Orhan Özalan'ın kendi başına, Semray Özalan'ın ise İskele İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kuyudan çıktığı belirtildi.
Sol ayak bileği kırılan Semray Özalan, Gazimağusa Devlet Hastahanesi’ndeki ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’ne kaldırıldı.
Semray Özalan’ın ortopedi servisinde müşahede altına alındığı, hayati tehlikesi bulunmadığı açıklandı.