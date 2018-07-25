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Ticaret Odası, Yunan Halkına Başsağlığı Diledi

Lefkoşa, 25 Temmuz 18 (.): Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Yunanistan’da yaşanan yangın felaketi nedeniyle üzüntülerini ifade etti ve Yunan halkına başsağlığı diledi.

Ticaret Odası, Yunan Halkına Başsağlığı Diledi

Lefkoşa, 25 Temmuz 18 (.): Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Yunanistan’da yaşanan yangın felaketi nedeniyle üzüntülerini ifade etti ve Yunan halkına başsağlığı diledi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:55
Ticaret Odası, Yunan Halkına Başsağlığı Diledi

Lefkoşa, 25 Temmuz 18 (.): Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Yunanistan’da yaşanan yangın felaketi nedeniyle üzüntülerini ifade etti ve Yunan halkına başsağlığı diledi.
Odadan yapılan açıklamada, felaketteki can ve mal kaybının yarattığı acının, dünyanın her ülkesindeki insanlar gibi Kıbrıs Türk halkını da üzdüğü belirtildi.
Açıklamada, Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nun, Yunanistan’da yaşanan bu faciadan duyduğu üzüntü ifade edilerek; yaşamını yitirenlere Tanrı’dan rahmet, Yunan halkına başsağlığı dilendi.
(GÜL/HA)




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