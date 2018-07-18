Ticaret Odası’ndan Hükümete “yapısal Reformlara Yoğunlaşma” Çağrısı

Lefkoşa, 18 Temmuz 18 : Kıbrıs Türk Ticaret Odası, hükümeti, yapısal reformlara yoğunlaşmaya, Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesi projesine hız vermeye, ekonomik hayatın gerektirdiği kararları alarak gerekli çalışmaları süratli şekilde ilerletmeye çağırdı.

Ticaret Odası hükümetin bu hafta başında düzenlediği basın toplantısını yazılı bir açıklamayla değerlendirdi.

Başbakan Tufan Erhürman ve kabinenin düzenlediği basın toplantısında döviz kurlarındaki önlenemeyen artış ve bu artıştan kaynaklanan sorunlara karşı alınan önlemler üzerinde durulduğuna işaret edilen açıklamada, Türk Lirası’nın değer kaybına karşı alınabilecek önlemlerin sınırlı olduğunu farkında olduklarını ancak açıklanan önlemlerin yetersiz olduğu belirtildi.

Alınabilecek önlemlerin bile alınmamasından duyulan rahatsızlığa vurgu yapılan açıklamada, KTTO olarak hükümete ilettikleri önerilerin yeterince değerlendirilmediği yorumunda bulunuldu.

Açıklamada, KKTC ekonomisinin, TL’nin büyük oranda değer kaybetmesi gibi şoklara karşı kırılgan ve hazırlıksız olduğunun açık olduğuna işaret edilerek, var olan ekonomik kırılganlığın azaltılmasının, dayanıklı ve güçlü bir ekonomik yapının sağlanmasından geçtiği belirtildi.

“YAPISAL REFORMLAR YILLARDIR ERTELENİYOR”

KKTC ekonomisinin güçlendirilmesi için yapılması gerekenlerin, yıllardır hükümetlerce ertelenen yapısal reformlar olduğu kaydedilerek, “Kamu kesiminden, tarım kesimine, yerel yönetimlerden vergi sistemine kadar yapısal reformların yapılması, KKTC’nin yatırım dostu, iş yapılabilir bir ülke haline dönüştürülmesi gerekmektedir” denildi.

Basın toplantısında yapısal reform hususunda tek bir kelime dahi edilmediğine işaret edilerek, reformların yapılacağı yönünde çalışmalar yapılacağını duymak ve bu alanda olumlu gelişmeleri görmenin, geleceğe dair umutlarını canlı tutmalarını sağlayacağı belirtildi.

Elektrik fiyatlarındaki yüksek oranlı artışı, geçmiş hükümet döneminde gerekli artışların yapılmamış olmasına bağlanarak, haklı göstermeye çalışıldığı kaydedilen açıklamada, “TL’nin değer kaybı ve petrol fiyatlarındaki gelişmeler dikkate alındığı zaman, elektrik fiyatlarında düzenlemeler yapılması gerekeceği aşikardır” denildi.

“ELEKTRİK MALİYETİNİ DÜŞÜRMEK İÇİN ÖNLEM ALINMADI”

Açıklama şöyle devam etti:

“Elektrik maliyetini düşürmek için alınabilecek önlemlerin alınmadığını ve hükümetin bu konuda herhangi bir çaba harcamadığını görmek üzüntü vericidir. Kıb-Tek’in daha verimli çalışması ve Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi konusunda herhangi bir gelişme kaydedilmemesi, hükümetin önemli bir eksikliğidir. Elektrik fiyatlarına böylesi yüksek oranlı bir zam yapılırken, hükümetin Türkiye’den kablo ile elektrik getirmek, kablonun tamamlayıcısı güneş enerjisinin önünü açmak ve elektrik maliyetlerini düşürmek için sonuç alıcı çalışmalar içinde olduğunu duymayı beklerdik”

Ticaret Odası açıklamasında, halk artan hayat pahalılığıyla boğuşurken, hükümetin KKTC’deki kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak ve bu arada KKTC’ye kaynak aktarılmasını hızlandıracak çalışmalar yapmakta olduğunu görmek zorlukları biraz daha çekilebilir hale getireceği kaydedildi.

“GEREKLİ ÇALIŞMALAR SÜRATLE YAPILMALI”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası açıklaması, şöyle devam etti:

“Ne yazık ki, söz konusu basın toplantısında, hükümetin geleceğe dair ne gibi çalışmalar yapmakta olduğu konusunda yeterli bilgi verilmemiş, özellikle yapısal dönüşüm projelerine sahip çıkılıp çıkılmadığını, Türkiye ile imzalanmış bulunan protokolde yer alan ‘reform destek ödeneğini’ kullanılması için neler yapılmakta olduğunu öğrenmek mümkün olmamıştır. Hükümet gerek hükümet programını gerekse yapısal reform programını takvimlendirerek halk ile paylaşarak kamunun denetimine tabi tutmalıdır.

Hükümetin, ‘yapısal reformlar’ diye isimlendirilen bu çalışmalara sahip çıkmaması, bizleri derinden üzmekte ve geleceğe dair inancımızı sarsmaktadır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak hükümeti, yapısal reformlar konusuna yoğunlaşmaya, elektrik sorununu çözmek için Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi projesine hız vermeye; kısaca ekonomik hayatımızın gerektirdiği kararları alarak gerekli çalışmaları süratli bir şekilde ilerletmeye çağırırız”

(RÇ/FEZ)