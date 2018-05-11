Ticaret Odası Heyeti, Şefik İle Görüştü

“İCRA SİSTEMİNİN ETKİN İŞLEMEMESİ EKONOMİK VE TİCARİ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEMEKTEDİR”

Lefkoşa, 11 Mayıs 18 (.): Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’i ziyaret etti ve icra sistemine ilişkin kaygıları dile getirdi.

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ziyarette, ekonomi ve iş yaşamının daha verimli ve üretken olmasının önündeki en büyük engellerden birinin hukuksal anlaşmazlıkların çözümü sürecindeki yavaşlık olduğunu belirtti. Deniz, “Özellikle icra sisteminin etkin işlememesi ekonomik ve ticari hayatı olumsuz etkilemektedir” dedi.

Oda’dan yapılan açıklamaya göre Deniz, tebliğ ve icra süreçlerinin hızlı ve etkin şekilde işlemesine ilişkin görüş ve önerilerini yazılı olarak da Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’e sundu.

Ticaret Odası Başkanı Deniz’e ziyarette Başkan Vekilleri Mehmet Eziç ve Semral Erel, Yönetim Kurulu üyeleri Vargın Varer ve Alp Cengiz Alp ile Genel Sekreter Aysun Önet İleri eşlik etti.

(GUR) FOTOĞRAFLI