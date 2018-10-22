Ticaret Odası, Esba’da Temsil Edildi

Lefkoşa, 22 Ekim 18 (.): Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu üyesi Vargın Varer, Avrupa Küçük İşletmeler İttifakı’nın (ESBA) 20’nci yıl etkinliği ve ESBA Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, Brüksel’de Steigenberger Wiltcher’s Hotel’de yer alan 20’nci yıl yemeği etkinliğine, Avrupa Birliği (AB) kurumlarından üst düzey yetkililer, Avrupa iş dünyası temsilci kuruluşları, özel sektör ve Avrupa’dan girişimciler katıldı.

ESBA Yönetim Kurulu üyeliğini de yürütmekte olan Varer ESBA Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılarak, KTTO’yu temsil etti. Temaslarında Varer’e KTTO Brüksel Temsilcisi Lale Şener eşlik etti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası\'nın 2010 yılından bu yana üyesi olduğu ESBA, 35 ülkeden 1 milyon kadar mikro ve küçük işletmeyi AB nezdinde temsil ediyor ve KOBİ’leri yakından ilgilendiren konulardaki AB politika ve mevzuatlarını takip ederek, lobi faaliyetleri yapıyor.

(GÜL) FOTOĞRAFLI