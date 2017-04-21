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21 Nisan 2017 Cuma 13:50

Ticaret Odası Başkanı Toros, Iccıa 33. Genel Kurul Toplantısına Katıldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Fikri Toros, İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası’nın (ICCIA) 33. Genel Kurul toplantısına katıldı.

Ticaret Odası Başkanı Toros, Iccıa 33. Genel Kurul Toplantısına Katıldı
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Lefkoşa, 21 Nisan 17 : Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Fikri Toros, İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası’nın (ICCIA) 33. Genel Kurul toplantısına katıldı.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre Umman’da düzenlenen Genel Kurul’da Toros, Umman Sultanlığı Ticaret ve Sanayi Bakanı Ali bin Masoud Al Sunaidi ile de görüştü.

Genel Kurul’da konuşma yapan Toros, İslam dünyasına adadaki yatırım fırsatları hakkında bilgi vererek, turizm ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Toros, İslam dünyasının Kıbrıs’taki çözüm sürecine destek vermesi talebini de dile getirdi.

(ÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI

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