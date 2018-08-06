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Ticaret Odası Başkanı Deniz: “ekonomik Krizden Kurtulmanın Yolları Var; Birlikte Başarabiliriz”

Lefkoşa, 6 Ağustos 18 : Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, ekonomik krizden kurtulmanın yolları olduğunu söyledi ve “birlikte başarabiliriz” dedi.

Ticaret Odası Başkanı Deniz: “ekonomik Krizden Kurtulmanın Yolları Var; Birlikte Başarabiliriz”

Lefkoşa, 6 Ağustos 18 : Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, ekonomik krizden kurtulmanın yolları olduğunu söyledi ve “birlikte başarabiliriz” dedi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 15:44
Ticaret Odası Başkanı Deniz: “ekonomik Krizden Kurtulmanın Yolları Var; Birlikte Başarabiliriz”

Lefkoşa, 6 Ağustos 18 : Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, ekonomik krizden kurtulmanın yolları olduğunu söyledi ve “birlikte başarabiliriz” dedi.
Odadan verilen bilgiye göre, Turgay Deniz, Oda Genel Sekreteri Aysun Önet İleri ve Ticaret Geliştirme Uzmanı Sonay Özmen’le, DEV-İŞ’e yaptıkları ziyarette Sendika Genel Başkanı Hasan Felek, yönetim kurulu üyeleri Hasan Yıkıcı, Semih Kolozali ve Ömer Naşit’le bir araya geldi.
Turgay Deniz, konuşmasında, geride kalan 6 aylık dönemde hükümeti cesaretlendirmek için çalıştıklarını, ancak son düzenlenen basın toplantısındaki söylemlerin kimseyi memnun etmediğini söyleyerek, “Yaşamakta olduğumuz ekonomik kriz sadece işverenleri değil, işçileri, memurları da ilgilendirmektedir. Bu nedenle ‘toplumsal uzlaşı’ arayışlarımıza başladık ve sendikaları ziyaret ediyoruz. Ayrımcılık hükümet edenlerin işine yarıyor. Onların elinden bu kozu almak istiyoruz” diye konuştu.
Her kesimin, “Ekonomik krizden nasıl en az zararı alarak çıkabiliriz?” sorusuna bir önerisi olduğuna dikkat çeken KTTO Başkanı Turgay Deniz, şunları kaydetti:
“Bu yöndeki ortak önerilerimizi hükümet edenlere birlikte dayatmalıyız. Bir paydada bile buluşup, hükümet edenlere bunu yaptırmalıyız. Bunu yaparsak, Kıbrıs Türk halkının bu ülkede bir şeyler yapılabileceğine olan inancı olacak. Ekonomik krizden kurtulmanın yolları vardır. Birlikte başarabiliriz.”
(ÖZ/HA)
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