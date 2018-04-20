Ticaret Odası Ankara’da Türkiye İle Ticarette Yaşanan Sıkıntıları Görüştü

Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki heyet, Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’yle görüştü.
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Lefkoşa, 20 Nisan 18 : Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Ankara’da, Türkiye ile KKTC arasında ticarette yaşanan sıkıntıların kaldırılması, 2 ülke iş insanları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Türkiye yardımlarının etkin şekilde kullanılması üzerinde temas ve çalışmalar yaptı.