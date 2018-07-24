Ticaret Odası’nın Konuğu Ekonomi Ve Enerji Bakanı Nami Oldu!

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) 55’inci Dönem Meclisi’nin 9’uncu toplantısının konuğu Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami oldu.

KTTO Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda yer alan bilgilendirme toplantısının moderatörlüğünü KTTO Başkanı Turgay Deniz yaptı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, konuşmasına KTTO 55’inci Dönem Meclis üyeleri ile birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek başlayan Bakan Özdil Nami, hükümetin henüz 5 aylık olduğunu ve bu süre içerisinde hem KKTC hem de Türkiye’de seçimler olduğunu, bunlara bir de Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybının eklendiğini söyledi.

Ülke gerçeklerini en iyi bilenlerin KTTO üyeleri olduğunu kaydeden Nami; döviz krizi, akaryakıt zammı, Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesi konularında hükümetin almış olduğu tedbir, hazırlanan ve hazırlanmakta olan yasalar hakkındaki bilgileri KTTO meclis üyeleri ile paylaştı.

Soru ve cevap bölümünde üyelerin soruları üzerine enerji konusunu biraz daha açan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, “Herhangi bir yatırım yapmadan önce, Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesi konusunun netleşmesi kararı aldık. Maliyet ve enterkonnekte olması bizim için önemli” dedi ve nedenlerini anlattı.

Uzun vadede bakıldığında, Kıbrıs Türk halkı olarak geçmiş günler kadar kötü durumda bulunulmadığını belirten Nami, “Umarım hükümetimiz kısa sürede beklentilerinizi karşılamaya başlar. Halkımız yeni bir liman, yeni bir hastane, yeni bir sanayi bölgesi, internet alt yapısı ve Türkiye’den kablo ile elektriğe kavuşur” şeklinde konuştu.

Ekonomi adına atılacak çok adımlar olduğunu anımsatan KTTO Başkanı Turgay Deniz ise, “Bugüne kadar bunları çok konuştuk. Ekonominin önündeki yasal engeller, yapılacak yasal düzenlemelerle kaldırılmalıdır. Kamu Reformu ve Vergi Reformu konuları bizim için olmazsa olmazlardır ve bir an önce yapılmalıdır. Enerji konusunda değişik bilgiler gelmekte ve kafa karıştırmaktadır” şeklinde konuştu.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin, özel sektörden geldiğini belirten Deniz, bunun KTTO için büyük bir şans olduğunu, büyük beklentiler içerisinde bulunduklarını vurguladı.

