banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94772
ALTIN
193.294
DOLAR
4.8958
STERLİN
6.4116
EURO
5.7329
Bafra ve Haspolat'da hırsızlık
BAFRA VE HASPOLAT'DA HIRSIZLIK
Güzelyurt’ta uyuşturucu
GÜZELYURT’TA UYUŞTURUCU
Tacizci askerler tutuklu yargılanacak
TACİZCİ ASKERLER TUTUKLU YARGILANACAK
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
banner282

Ticaret Odası’nın Konuğu Ekonomi Ve Enerji Bakanı Nami Oldu!

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) 55’inci Dönem Meclisi’nin 9’uncu toplantısının konuğu Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami oldu.

Ticaret Odası’nın Konuğu Ekonomi Ve Enerji Bakanı Nami Oldu!

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) 55’inci Dönem Meclisi’nin 9’uncu toplantısının konuğu Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami oldu.

24 Temmuz 2018 Salı 09:19
Ticaret Odası’nın Konuğu Ekonomi Ve Enerji Bakanı Nami Oldu!

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) 55’inci Dönem Meclisi’nin 9’uncu toplantısının konuğu Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami oldu.
KTTO Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda yer alan bilgilendirme toplantısının moderatörlüğünü KTTO Başkanı Turgay Deniz yaptı.
Odadan yapılan açıklamaya göre, konuşmasına KTTO 55’inci Dönem Meclis üyeleri ile birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek başlayan Bakan Özdil Nami, hükümetin henüz 5 aylık olduğunu ve bu süre içerisinde hem KKTC hem de Türkiye’de seçimler olduğunu, bunlara bir de Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybının eklendiğini söyledi.
Ülke gerçeklerini en iyi bilenlerin KTTO üyeleri olduğunu kaydeden Nami; döviz krizi, akaryakıt zammı, Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesi konularında hükümetin almış olduğu tedbir, hazırlanan ve hazırlanmakta olan yasalar hakkındaki bilgileri KTTO meclis üyeleri ile paylaştı.
Soru ve cevap bölümünde üyelerin soruları üzerine enerji konusunu biraz daha açan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, “Herhangi bir yatırım yapmadan önce, Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesi konusunun netleşmesi kararı aldık. Maliyet ve enterkonnekte olması bizim için önemli” dedi ve nedenlerini anlattı.
Uzun vadede bakıldığında, Kıbrıs Türk halkı olarak geçmiş günler kadar kötü durumda bulunulmadığını belirten Nami, “Umarım hükümetimiz kısa sürede beklentilerinizi karşılamaya başlar. Halkımız yeni bir liman, yeni bir hastane, yeni bir sanayi bölgesi, internet alt yapısı ve Türkiye’den kablo ile elektriğe kavuşur” şeklinde konuştu.
Ekonomi adına atılacak çok adımlar olduğunu anımsatan KTTO Başkanı Turgay Deniz ise, “Bugüne kadar bunları çok konuştuk. Ekonominin önündeki yasal engeller, yapılacak yasal düzenlemelerle kaldırılmalıdır. Kamu Reformu ve Vergi Reformu konuları bizim için olmazsa olmazlardır ve bir an önce yapılmalıdır. Enerji konusunda değişik bilgiler gelmekte ve kafa karıştırmaktadır” şeklinde konuştu.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin, özel sektörden geldiğini belirten Deniz, bunun KTTO için büyük bir şans olduğunu, büyük beklentiler içerisinde bulunduklarını vurguladı.
 

banner288
Son Güncelleme: 24.07.2018 12:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Yeni Asgari Ücreti Bugün De Belirleyemedi
Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Yeni Asgari Ücreti Bugün De Belirleyemedi
Ltb Başkanı Harmancı, “sol Anahtarı” Grubunu Kabul Etti
Ltb Başkanı Harmancı, “sol Anahtarı” Grubunu Kabul Etti
Çavuşoğlu: “Çözümsüzlüğün Nedeni Rum Tarafının Kıbrıs Türkü’nü Eşit Ortak Olarak Görmemesi Ve Paylaşmak İstememesi“
Çavuşoğlu: “Çözümsüzlüğün Nedeni Rum Tarafının Kıbrıs Türkü’nü Eşit Ortak Olarak Görmemesi Ve Paylaşmak İstememesi“
Gençlik Merkezi 27. Genel Kurulu Yapıldı...
Gençlik Merkezi 27. Genel Kurulu Yapıldı...
Baf Türk Birliği’nin Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri Belirlendi...
Baf Türk Birliği’nin Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri Belirlendi...
Akıncı: “Lute’un Gelişi ‘Müzakereler Yeniden Başlıyor’ Şeklinde Yorumlanmamalı”
Akıncı: “Lute’un Gelişi ‘Müzakereler Yeniden Başlıyor’ Şeklinde Yorumlanmamalı”
Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Ve Özel Komite Toplandı
Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Ve Özel Komite Toplandı
Çavuşoğlu KKTC’den Ayrıldı!
Çavuşoğlu KKTC’den Ayrıldı!
Akıncı Ve Çavuşoğlu Ortak Basın Açıklaması Yaptı... Akıncı: “Lute’un Gelişi Müzakerelerin Yeniden Başladığı Şeklinde Yorumlanmamalı“
Akıncı Ve Çavuşoğlu Ortak Basın Açıklaması Yaptı... Akıncı: “Lute’un Gelişi Müzakerelerin Yeniden Başladığı Şeklinde Yorumlanmamalı“
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018’in İkinci Asgari Ücretini Belirlemek Üzere İkinci Kez Toplandı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018’in İkinci Asgari Ücretini Belirlemek Üzere İkinci Kez Toplandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim