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27 Nisan 2017 Perşembe 14:10

Ticaret Odasından Et Fiyatları Tartışması İle İlgili Açıklama

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), bir turizm ve yüksek öğrenim ülkesi olma yolunda hızla ilerlemekte olan KKTC’de et fiyatlarının yüksekliği ve buna ilişkin tartışmaları ibretle izlediğini açıkladı.

Ticaret Odasından Et Fiyatları Tartışması İle İlgili Açıklama
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), bir turizm ve yüksek öğrenim ülkesi olma yolunda hızla ilerlemekte olan KKTC’de et fiyatlarının yüksekliği ve buna ilişkin tartışmaları ibretle izlediğini açıkladı.

Ticaret Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, yüksek et fiyatlarının, piyasaya pahalılık olarak yansıyarak, tüketicinin alım gücünü ve refah seviyesini geriletirken, turizm ve yüksek öğrenim amacıyla Ada’da bulunan binlerce kişiye sunulan mal ve hizmet kalitesini de olumsuz şekilde etkilediği belirtildi.

Et kaçakçılığını cazip hale getiren bu durumun, kayıt dışılığı da körüklediği ifade edilen açıklamada, böylesi uygulamalardan en büyük zararı tüketicilerin gördüğü vurgulandı.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“Tüketiciler, bir yandan artan fiyatlarla bütçeleri sarsılmakta, aynı zamanda gıda güvenliğinden yoksun gıdalar tüketmek zorunda bırakılmaktadırlar. Ne yazık ki, şimdiye kadar tüm hükümetlerimiz soruna bu açıdan bakmak yerine küçük gruplardan gelebilecek öfke dolu tepkilere göre politika belirlemekte ve bu sektörü rekabete açmamak konusunda ciddi bir direnç sergilemektedirler.

Et ve tarımsal ürünlerde yaşadığımız sorunlar ve tıkanıklıklar, yasaklar ve korumacı önlemlerden kaynaklanmaktadır. Bu sektörümüzde yaşanan tıkanıklıkları aşmak ve yurttaşlarımız ile konuklarımıza daha uygun koşullarda beslenme imkânı sunabilmek için bir takım kriterlere bağlı olarak serbestleşmeye ihtiyaç duyulduğu aşikârdır.

Hükümetimizi, et ve et ürünleri piyasamızı rekabete açacak önlemler alarak geliştirmeye çağırır, bundan zararlı çıkan herhangi bir kesimin olmayacağının, böyle bir rekabetçi ortamın herkesin kazanmasına olanak sağlayacağının altını özenle çizeriz.”

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