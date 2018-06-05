Ticaret Odası’nda Başbakanlık Müsteşarı’nın Katılımıyla Toplantı Yapıldı!

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda (KTTO) dün Başbakanlık Müsteşarı Berkan M. Tokar’ın da katılımıyla yapılan toplantıda, ekonomik konular konuşuldu.

Odanın 55’inci Dönem Meclisi’nin 7’nci toplantısına katılan Müsteşar Tokar, dövizin TL karşısında değer kazanması nedeniyle yaşanan sorunlar karşısında alınan tedbirleri anlattı, katılımcıların sorularını yanıtladı.

KTTO’dan verilen bilgiye göre, toplantıya Başbakanlık’ı temsilen Başbakanlık Müsteşarı Berkan M. Tokar ve Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven katıldı. Başbakan Tufan Erhürman ise Meclis’teki çalışmaların uzaması nedeniyle toplantıya katılamadı.

Moderatörlüğünü KTTO Başkanı Turgay Deniz ve Başkan Vekili Semral Erel’in yaptıkları toplantıda, Başbakanlık Müsteşarı Berkan M. Tokar önce kısa bir konuşma yaptı, ardından soruları yanıtladı.

KTTO 55’inci Dönem Meclis üyeleri, dövize ilişkin önlemler, iş yapmanın önündeki engeller, yat limanları, hava ulaşımı ücretleri, Türkiye’den kabloyla elektrik gelmesi, Türkiye’den gelen su, e-devlet ve nüfus sayımı konularındaki sorularına cevap aldılar.