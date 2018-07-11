Ticaret Odası: “Zamlı elektrik fiyatlarıyla üretmek, ticaret yapmak ve hatta yaşamak mümkün değil”

“HÜKÜMET ZAMMI GERİ ALMANIN YOLLARINI BULMALI, ELEKTRİK TEMİNİYLE İLGİLİ PROJELERİNİ EN ERKEN ZAMANLA HALKLA PAYLAŞMALI”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), zamlanan elektrik fiyatlarıyla üretim veya ticaret yapmanın, hatta yaşamanın mümkün olmadığını belirtti.

KTTO’dan elektrik fiyatlarına yapılan zamlarla ilgili yazılı açıklamada, “Oluşan elektrik fiyatları ile üretmek, ticaret yapmak ve hatta yaşamak mümkün değildir. Bu elektrik fiyatları ile Güney Kıbrıs ve Türkiye gibi yakın ekonomiler ile rekabet etmek imkânsız hale getirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Elektrik ücretlerine yapılan zam gerekçesinin döviz kurlarındaki ve petrol fiyatlarındaki artışın gösterildiği kaydedilen açıklamada, elektrik fiyatlarında artışın yaratacağı ekonomik ve toplumsal tahribat dikkate alınarak, “elektrik maliyetlerini düşürmek, vergileri azaltmak, döviz artışından dolayı gümrüklerden doğacak devlet gelirlerinin artışlarını da kullanarak elektrik fiyatlarını devlet eliyle subvansiye etmek” gerektiği kaydedildi.

Elektrik fiyatlarını düşürmek için hiçbir önlem alınmadığı ileri sürülen açıklamada, Türkiye’den kablo ile elektrik getirme projesi hakkında açıklama yapılması talebinde bulunuldu.

Açıklamada, “Hükümeti elektrik fiyatlarına yapılan zammın geri alınmasının yollarını bulmaya; elektrik temini ile ilgili projelerini en erken zamanda halk ile paylaşmaya çağırırız” ifadelerine yer verildi.