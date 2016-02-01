Ticaret Odası: “Kamu Çalışma Saatleri Yaz-Kış 08.00-17.00 Olmalı"



Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) kamu çalışanlarının ek mesai ödeneklerinin belli bir süreden beri ödenememesini protesto etmek isteyen Gümrük Dairesi çalışanlarının eyleminin, kamuda çalışma saatlerinin etkinlik ve verimlilik esas alınarak yeniden düzenlenmesinin elzem olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu bildirdi.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, kamu çalışma saatlerinin yaz-kış 08.00-17.00 olarak özel sektör ile uyumlu bir şekilde düzenlenmesi ve ek mesaiye yol açan nedenlerin hizmet bazında incelenerek çözümler getirilmesinin, 80 milyon TL seviyelerinde olan yıllık ek mesai ödemelerinde ciddi oranda tasarruf yapılmasını sağlayacağı savunuldu.

Açıklamada, özel olarak gümrüklerde risk kriterlerine göre bilgisayar kullanılarak belge kontrolü veya muayene yapılmasını sağlayacak sistemler uygulamaya konulurken, genel olarak e-devlet projesine öncelik verilerek pek çok hizmetin daha etkin hale getirilmesi ve sürekliliğin daha kolay sağlanmasının mümkün olacağı kaydedildi.

Kamunun hizmet sunumunda etkinlik ve verimlilik sağlayacak bu düzenlemelerin, kamunun ve özel sektörün ek mesai külfetini hafifletirken, ülkenin rekabet gücünün artırılmasına da yardımcı olacağı görüşünün belirtildiği açıklamada, Hükümetin, üzerinde çalıştığı kamu reformunun ilk adımlarını, çalışma saatlerini yeniden düzenleyerek ve ek mesaide tasarruf sağlayacak tedbirler alarak atması gerektiği ileri sürüldü.









