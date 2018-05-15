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Ticaret Odası İsrail’i kınadı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Filistin’de yaşanan olayları, İsrail askerlerinin göstericilere ateş ile karşılık vererek çok sayıda insanın ölümüne ve binlerce insanın yaralanmasına yol açmasını şiddetle kınadı.

Ticaret Odası İsrail’i kınadı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Filistin’de yaşanan olayları, İsrail askerlerinin göstericilere ateş ile karşılık vererek çok sayıda insanın ölümüne ve binlerce insanın yaralanmasına yol açmasını şiddetle kınadı.

15 Mayıs 2018 Salı 13:33
Ticaret Odası İsrail’i kınadı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Filistin’de yaşanan olayları, İsrail askerlerinin göstericilere ateş ile karşılık vererek çok sayıda insanın ölümüne ve binlerce insanın yaralanmasına yol açmasını şiddetle kınadı.

Oda’dan yapılan yazılı açıklamada, “Bu gelişmelerde rol oynayan bütün devlet adamlarını, daha soğukkanlı ve bilinçli olarak terörün kaynaklarını kurutmaya; doğal kaynakları küresel refahın gelişmesi için hakça kullanmayı müzakereler yolu ile temin etmeye çağırırız” denildi.

Orta Doğu’da yaşanan kanlı çatışmalar ve bunların sonucu olarak ortaya çıkan insanlık dramlarının herkesi  derinden yaraladığı vurgulanan açıklamada, “Bu çatışmalar, gelecekte daha huzurlu ve daha refah yaşama umutlarını da yok etmekte, bölge halklarının genç kuşaklarını umutsuzluğa düşürürken, terörizmin tuzağına itmektedir” vurgusu yapıldı.

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Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip Orta Doğu’da, enerji kaynaklarını kontrol etmek amacıyla sürdürülen mücadele içinde, başta yaşam hakkı olmak üzere temel insan haklarının bu kadar pervasızca çiğnemesi, bu kaynaklar kullanılarak ulaşılacağı varsayılan daha müreffeh bir yaşam için de büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Görüyoruz ki köktencilik ve terör, sadece Orta Doğu için değil, bütün dünya için ciddi bir tehdit haline gelmiştir. Köktenciliğe ve teröre şiddetin dozunu artırarak yanıt vermek, tam anlamı ile kısır bir döngü yaratmaktan başka bir anlam taşımaz ve insanlık için daha büyük bir tehdit oluşturur.

Bu bağlamda dün, Filistin’de yaşanan olayları, İsrail askerlerinin göstericilere ateş ile karşılık vererek çok sayıda insanın ölümüne ve binlerce insanın yaralanmasına yol açmasını şiddetle kınarız. Bu gelişmelerde rol oynayan bütün devlet adamlarını, daha soğuk kanlı ve bilinçli olarak terörün kaynaklarını kurutmaya; doğal kaynakları küresel refahın gelişmesi için hakça kullanmayı müzakereler yolu ile temin etmeye çağırırız.”

 

Son Güncelleme: 15.05.2018 16:56
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