banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101451
ALTIN
189.768
DOLAR
4.5296
STERLİN
6.0108
EURO
5.2836
“Çalıntı Haberler” Yargıda…
Çalıntı haberler yarıda.
Ercan'da amfetamin
ERCAN'DA AMFETAMİN
Dilek 4 yıl hapis yatacak
DİLEK 4 YIL HAPİS YATACAK
Devlet Piyangosu’nda 400 Bin TL Talihlisini Bekliyor...
400 Bin TL talihlisi ortada...
banner282
Flaş Haber
Dilek 4 yıl hapis yatacak
Kapat

Ticaret Odası iftar yemeği verdi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) geçtiğimiz akşam iftar yemeği verdi.İftar Yemeği’nde, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Başbakanlık Müsteşarı Berkan M. Tokar, Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, İran Büyükelçiliği 1. Müsteşarı Hamid Anvar, KTTO Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanlar hazır bulundu.

Ticaret Odası iftar yemeği verdi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) geçtiğimiz akşam iftar yemeği verdi.İftar Yemeği’nde, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Başbakanlık Müsteşarı Berkan M. Tokar, Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, İran Büyükelçiliği 1. Müsteşarı Hamid Anvar, KTTO Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanlar hazır bulundu.

31 Mayıs 2018 Perşembe 13:55
Ticaret Odası iftar yemeği verdi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) geçtiğimiz akşam iftar yemeği verdi.

İftar Yemeği’nde, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Başbakanlık Müsteşarı Berkan M. Tokar, Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, İran Büyükelçiliği 1. Müsteşarı Hamid Anvar, KTTO Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanlar hazır bulundu.

banner277
İftar Yemeği’nde kısa bir konuşma yapanOda Başkanı Turgay Deniz, 60 yıl önce kurulan odanın ilk başkanının olduğu gibi bugünkü başkanın da kitabevi sahibi olduğuna dikkati çekti.

KTTO’nun ilk kez düzenlediği iftar yemeğine Kıbrıs’ta görev yapan Müslüman ülke elçiliklerinin tümünün davet edildiğine dikkat çeken Deniz, “Rum Dışişleri Bakanlığı da ilk kez bir iftar yemeği düzenledi. İki iftar yemeğinin aynı güne denk gelmesi bence tesadüf değildir. Kıbrıs Rum Hükümeti, bizlerin Müslüman ülke temsilcileri ile bir iftar yemeğinde bile bir araya gelebilmemizi tahammül edememiştir” şeklinde konuştu.

 

Son Güncelleme: 31.05.2018 17:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karaman, açık pazardaydı…
Karaman, açık pazardaydı…
“Model Anastasiadis tarafından reddedildi”
“Model Anastasiadis tarafından reddedildi”
“Nefesini Özgür Bırak”
“Nefesini Özgür Bırak”
1 TL'ye Lounge hizmeti
1 TL'ye Lounge hizmeti
Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'la 20 yılı
Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'la 20 yılı
Sürücülerin dikkatine!
Sürücülerin dikkatine!
Seçim Haberleri…
Seçim Haberleri…
“Çalıntı Haberler” Yargıda…
“Çalıntı Haberler” Yargıda…
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nde Üç Laboratuvar Kullanıma Girdi.
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nde Üç Laboratuvar Kullanıma Girdi.
KTTO, Güzelyurt Sağlık Merkezi Acil Servisi’nin Yenilenmesini Üstlendi...
KTTO, Güzelyurt Sağlık Merkezi Acil Servisi’nin Yenilenmesini Üstlendi...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim