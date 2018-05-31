Ticaret Odası iftar yemeği verdi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) geçtiğimiz akşam iftar yemeği verdi.



İftar Yemeği’nde, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Başbakanlık Müsteşarı Berkan M. Tokar, Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, İran Büyükelçiliği 1. Müsteşarı Hamid Anvar, KTTO Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanlar hazır bulundu.





İftar Yemeği’nde kısa bir konuşma yapanOda Başkanı Turgay Deniz, 60 yıl önce kurulan odanın ilk başkanının olduğu gibi bugünkü başkanın da kitabevi sahibi olduğuna dikkati çekti.KTTO’nun ilk kez düzenlediği iftar yemeğine Kıbrıs’ta görev yapan Müslüman ülke elçiliklerinin tümünün davet edildiğine dikkat çeken Deniz, “Rum Dışişleri Bakanlığı da ilk kez bir iftar yemeği düzenledi. İki iftar yemeğinin aynı güne denk gelmesi bence tesadüf değildir. Kıbrıs Rum Hükümeti, bizlerin Müslüman ülke temsilcileri ile bir iftar yemeğinde bile bir araya gelebilmemizi tahammül edememiştir” şeklinde konuştu.