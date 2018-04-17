TİCARET ODASI; “DEVLET, TÜM VERGİ, RESİM VE HARÇLARINI TL OLARAK HESAPLAMALI”

“DEVLET, TÜM VERGİ, RESİM VE HARÇLARINI TL OLARAK HESAPLAMALI”



Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), hükümeti, Türk Lirası’nın her geçen gün aşırı değer kaybetmesi konusunda süratle önlem almaya çağırdı.



KTTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, döviz kuru artışlarının hane halkı ve piyasa üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılmasına yönelik alınabilecek önlemlere yönelik önerilere de yer verildi.



Öneriler arasında, “devletin, tüm vergi, resim ve harçlarını TL olarak hesaplaması; geçici bir önlem olarak, gümrük vergisi ve ithalatta alınan diğer vergilerin hesaplanmasında kullanılan döviz kurlarının sabitlenmesi; devlet tarafından bağlanan ihalelerde, ihale bedellerinin geçerli teminat karşılığında, yüklenicilere yüzde 80’inin peşin olarak ödenmesinin sağlanması” bulunuyor.



KTTO, TL geliri olanların döviz cinsinden tüketici kredisi almalarına sınırlama getirilmesi, döviz cinsinden kredi borçlarının yapılandırılmasında damga pulu ve BSİV ödenmemesi için gerekli düzenlemelerin yapılması, belirli bir geçiş dönemi uygulamasına gidilerek, bu dönemde stopaj vergisi üst limitinin yüzde 2 olarak belirlenmesi ve devamında tamamen kaldırılması önerisinde bulundu.



Açıklamada, “Devlet kaynaklı yatırımlara hız verilmelidir. Bu şekilde piyasadaki ekonomik aktivitelerin hızlanabileceği düşünülmektedir. Bu amaçla, öngörülen yatırımların analiz edilmesi ve bir an önce gerçekleştirilmelerini sağlayacak önlemlerin alınması gerekmektedir. İşletmelerin devletten olan kesinleşmiş alacaklarının diğer kamu alacaklarına mahsup edilebilmesi sağlanmalıdır” ifadelerine yer verildi.



