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Ticaret Odası Ankara’da Türkiye İle Ticarette Yaşanan Sıkıntıları Görüştü!

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Ankara’da, Türkiye ile KKTC arasında ticarette yaşanan sıkıntıların kaldırılması, 2 ülke iş insanları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Türkiye yardımlarının etkin şekilde kullanılması üzerinde temas ve çalışmalar yaptı.

Ticaret Odası Ankara’da Türkiye İle Ticarette Yaşanan Sıkıntıları Görüştü!

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Ankara’da, Türkiye ile KKTC arasında ticarette yaşanan sıkıntıların kaldırılması, 2 ülke iş insanları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Türkiye yardımlarının etkin şekilde kullanılması üzerinde temas ve çalışmalar yaptı.

20 Nisan 2018 Cuma 09:35
Ticaret Odası Ankara’da Türkiye İle Ticarette Yaşanan Sıkıntıları Görüştü!

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Ankara’da, Türkiye ile KKTC arasında ticarette yaşanan sıkıntıların kaldırılması, 2 ülke iş insanları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Türkiye yardımlarının etkin şekilde kullanılması üzerinde temas ve çalışmalar yaptı.

Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki heyet, Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’yle görüştü.

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ticaretin önündeki engellerin kaldırılması için yapılacak çalışmaların yöntemi ele alındı. Görüşmede ayrıca KTTO’nun uluslararası alandaki görünürlüğünün artırılmasına destek verme yöntemleri üzerinde duruldu.

 

Son Güncelleme: 20.04.2018 16:52
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KktcTicaretOdasıTürkiyeSıkıntıGÖRÜŞTÜLER
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