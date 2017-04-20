Ticaret Dairesi Denetimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor 

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na bağlı Ticaret Dairesi Fiyat Kalite ve Denetim memurlarınca mesai saatleri ve mesai saatleri sonrası yapılan denetimler sonucunda Ada genelinde 3 ayda 1.265 adet işyerinin denetlendiği açıklandı.Bakanlık Basın Bürosundan verilen bilgiye göre Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na bağlı Ticaret Dairesi Fiyat Kalite ve Denetim memurlarınca Ocak - Mart ayları arasında Ada genelinde denetimler yapıldı.Mal ve Hizmetler Yasası ile Tüketici Koruma Yasasına uymayan veya tarihi geçmiş 603.758,62 TL değerindeki gıda maddesi görevlilerce müsadere edildi.Yapılan Denetimler sonucunda Ada genelinde 7431,60 TL Para cezası kesildi. Devlet Laboratuvarlarında yapılan testler neticesinde Sağlık Yönünden Sakıncalı olmayan ( Eksik gramajlı ve etiketsiz) 2780,83 TL değerindeki çeşitli gıda maddelerinin; çeşitli hayır kurumlarına bağış yapıldığı açıklandı.Denetimlerin aralıksız ve sürekli olarak yapılmakta olduğu, gerek vatandaşlar tarafından bizzat Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Ticaret Dairesine gelerek veya "Alo 171"e bırakılan ihbarlar neticesinde denetimlerin daha etkin bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi.Tarihi geçmiş, sağlıksız ürünlerin dairemize bildirilmesinin bir vatandaşlık görevi olduğu ve Ticaret Dairesi Fiyat Kalite ve Denetim memurlarınca gerçekleştirilen denetimlerin tüm bölgelerde aynen devam edeceği bildirildi.