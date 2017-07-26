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26 Temmuz 2017 Çarşamba 09:17

Tıbbi kenevir üretimine onay!

Tıbbi kenevir üretimine onay!
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 Rum Sağlık Bakanı Yorgo Pamborides, kabinenin tıbbi kenevir üretimi ve sağlanması için onay verdiğini  açıkladı.

Kabine toplantısından sonra konuşan Pamborides, tasarının amacının, uluslararası yatırımcıların ilgisini çekerek Kıbrıs'ta tıbbi esrarın yetiştirilmesi için verilecek iki lisans ile, ilaç sektöründe ve endüstride araştırma ve geliştirme alanını genişleterek sermayeyi artırmak olduğunu belirtti.

Pamborides ,dünya çapında pek çok ülkenin bu uygulamayı kabul etmediğini de sözlerine ekledi.

Bakan, "Kıbrıs'ın, bölgede öncü olabileceğini düşünüyorum" dedi.
Çeviri:HK AJANS-Arzu AKTAŞ

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Tıbbi Kenevir üretimine Onay!
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