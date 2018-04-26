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“thy’nin Sefer Sayılarını Artırması Konusunda Mutabık Kalındı”

ATAOĞLU, AKDAĞ VE ÖZHASEKİ İLE BİR ARAYA GELDİ

“thy’nin Sefer Sayılarını Artırması Konusunda Mutabık Kalındı”

ATAOĞLU, AKDAĞ VE ÖZHASEKİ İLE BİR ARAYA GELDİ

26 Nisan 2018 Perşembe 17:35
“thy’nin Sefer Sayılarını Artırması Konusunda Mutabık Kalındı”

ATAOĞLU, AKDAĞ VE ÖZHASEKİ İLE BİR ARAYA GELDİ

 

“TÜRKİYE’DE DOĞRU TANITIM HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR”

Lefkoşa, 26 Nisan 18 (.): Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye’deki temasları çerçevesinde Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve Çevre-Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile görüştü.

Ataoğlu, Ankara’da yaptığı resmi temaslar çerçevesinde ilk olarak Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ı ziyaret etti. Görüşmede Bakan Ataoğlu’na Müsteşarı İsmet Esenyel, Özel Kalem Müdürü Türker Yüksel ve daire müdürleri eşlik etti.

Türkiye Başbakanlık Çankaya Köşkü\'nde gerçekleşen görüşmede Kuzey Kıbrıs’ın lokomotif sektörü olan turizm alanında atılacak adımlar ele alındı. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Ataoğlu, KKTC ekonomisinin en önemli ve öncelikli sektörleri arasında yer alan turizm sektörünün her zaman yeniliklere ve gelişmelere açık olduğunu söyledi.

Türkiye’nin turizmde önemli adımlar attığını, Türkiye’nin desteği ile Kuzey Kıbrıs’ta da her geçen gün turizmin geliştiğini ifade eden Ataoğlu, işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Ataoğlu, Türkiye’de tanıtım faaliyetlerini artırdıklarını söyleyerek, Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’de insani kültürel, sanatsal ve turistik ve diğer zenginlikleri ile doğru tanıtılmasının önemine vurgu yaptı. 

Toplantıda, Türkiye’den daha fazla turist gelmesi yönünde çalışmaların artırılması, Türk Hava Yolları’nın sefer sayılarını ve uçuş yapılan şehirleri artırması, yeni ülkelere charter seferler için teşvik verilmesi konularında da mutabık kalındı.

AKDAĞ

Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KKTC’nin kendisi açısından çok önemli bir yer olduğunu söyledi. 

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Akdağ, Türkiye’nin her zaman KKTC halkının yanında olduğunu söyleyerek, işbirliğinin artarak devam edeceğini ifade etti.

ÖZHASEKİ İLE GÖRÜŞME

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, TC Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile de bir araya geldi.

Açıklamaya göre iki bakan, iki ülkede hayata geçirilecek yatırımlar konusunda görüş alışverişinde bulundu. 

Görüşmede Bakan Özhaseki, Türkiye’nin gündemine ilişkin bazı detayları da Bakan Ataoğlu ile paylaştı. 

Görüşmenin ana gündem maddesini KKTC’de hayata geçirilmesi hedeflenen  projeler oluşturdu. 

Ataoğlu, KKTC’de “Sürekli Atık Su İzleme Sisteminin” kurulması konusunda Özhaseki’den destek istedi. 

Katı Atık Bertarafı ve Atık Su Arıtma Tesisi eğitimleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri eğitimleri için KKTC’de eğitim programları düzenlenmesi ve yazılımların geliştirilmesi için işbirliğinin devam etmesi konularının da görüşüldüğü toplantıda, motorlu taşıt eksoz emisyon on-line takip sistemi ve ÇED değerlendirme desteği gibi konularda da işbirliğinin arttırılması kararı alındı.

(GÖZ/GUR) FOTOĞRAFLI

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