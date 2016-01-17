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THY'nin Ercan Seferleri İptal!

THY'nin Ercan Seferleri İptal!

17 Ocak 2016 Pazar 20:19
THY'nin Ercan Seferleri İptal!
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THY'nin Ercan Seferleri İptal!
İstanul'da yarın beklenen kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) iç ve dış hat olmak üzere 246 seferini iptal ettiğini duyurdu.


İki gündür etkili olan lodos nedeniyle birçok seferini iptal eden THY, yarın beklenen kar yağışı nedeniyle bir açıklama yaptı.

THY'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere gore, yarın 07.20'deki İstanbul-Ercan, 09.55'teki Ercan-İstanbul, 19.05'teki İstabul-Ercan ve 21.35'teki Ercan-İstanbul seferleri iptal edildi.

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen meteorolojik hadise ve yoğun kar yağışı bazı seferlerimiz seferlerimiz iptal edilmiştir.Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.turkishairlines.com veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz " 
Son Güncelleme: 17.01.2016 22:21
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