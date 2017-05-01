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01 Mayıs 2017 Pazartesi 08:15

THY'DEN PARÇA BAGAJ DUYURUSU

THY'DEN PARÇA BAGAJ DUYURUSU
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 THY, 1 Mayıs'tan itibaren yapılan bilet satışı ile 1 Temmuz itibariyle gerçekleştirilen dış hat seferlerinde parça bagaj uygulamasının geçerli olacağını bildirdi.

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, parça bagaj uygulamasında, her bir bagajın ilgili uçuş noktasında tanımlı ağırlık ve ölçü üst limitlerine uyup uymadığı ve bagaj adedinin aşılıp aşılmadığına dikkat edileceği belirtildi.
Belirtilen ağırlık ve ölçüleri aşan bagajlar için yolcudan fazla bagaj ücreti tahsil edileceği ifade edilen açıklamada, seyahat edilen güzergahta toplam ağırlık hakkı aşılmasa da belirtilen parça sayısı aşılıyorsa, fazla bagaj ücreti tahsil edileceği bildirildi.
Açıklamada, ücretsiz bagaj hakkının parça başına 23 kilogram (kg) olduğu seyahatlerde, parça başına fazla ağırlık (overweight) ücreti ödenerek, o parçanın ağırlık hakkı 32 kg çıkarılabileceği aktarılarak, şunlar kaydedildi:
"Economy ve Business Class’ta ekstra fazla bagaj ücreti 23 kg ağırlığındaki bagajlar için geçerlidir. Örneğin, '2x32' kg ücretsiz bagaj hakkı bulunan bir business class yolcusu, ekstra 1 parça ücreti ödeyerek maksimum 23 kg ağırlığında bir bagaj daha getirebilir. 23-32 kg arası ekstra bir adet fazla bagaj için ekstra fazla bagaj ücreti ve fazla ağırlık (overweight) ücreti bir arada tahsil edilir. Yabancı bir hava yolu firmasının dahil olduğu seyahatlerde en önemli taşıyıcının (MSC) ücretsiz bagaj hakkı kuralları ve fazla bagaj ücretleri uygulanır. MSC, seyahatteki en önemli ve/veya uzun mesafeyi uçan hava yoluna göre belirlenir. Eğer seyahatinizde MSC, THY ise Türk Hava Yolları’na ait ücretsiz bagaj hakkı kuralları ve fazla bagaj ücretleri geçerli olur. Eğer MSC, yabancı bir hava yolu firmasıysa ilgili havayolu firmasının bagaj kuralları geçerli olur. ABD çıkışlı ya da varışlı ortak (interline) uçuşlarda US DOT (US Department of Transportation) uygulamaları kapsamında MSC farklılık gösterebilir."
Açıklamada, seyahatinizden önce yolcuların biletlerini kontrol etmeleri ve ücretsiz bagaj hakkının belirtildiğinden emin olmalarını istedi.

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THYDEN PARÇA BAGAJ DUYURUSU
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