Thodosis Pieridis Anısına Martinengo Burcu Çifte Mazgallar’da Şiir Gecesi Düzenleniyor

Tefkros Anthias ve Thodosis Pieridis’in 50. ölüm yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Mağusa İnsiyatifi ile AKEL Merkez Komitesi Kültür Bürosu, Thodosis Pieridis anısına bir şiir gecesi organize edecek.