Theresa May'e Kıbrıs Mektubu

KIBRIS TÜRKLERİNE ADALET PLATFORMU, İNGİLTERE BAŞBAKANI MAY'E SONUÇSUZ KALAN KIBRIS MÜZAKERELERİNİN ARDINDAN İNGİLTERE'DEN BEKLENTİLERİN DİLE GETİRİLDİĞİ BİR MEKTUP SUNDU

Kıbrıs Türklerine Adalet Platformu, İngiltere Başbakanı Theresa May'e sonuçsuz kalan Kıbrıs müzakerelerinin ardından İngiltere'den beklentilerini içeren bir mektup sundu.

Kıbrıs Türklerine Adalet Platformu Sözcüsü Ersu Ekrem ve İngiltere Temsilcisi Chet Ramadan, Cenevre'de yapılan ancak sonuçsuz kalan Kıbrıs müzakerelerinin ardından adada garantör ülke konumundaki İngiltere'den beklentilerin sıralandığı mektubu İngiltere Başbakanlık Ofisi "10 Numara"ya iletti.

Mektupla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ekrem, "Kıbrıs türk toplumunun izolasyonlar altında ezilmesine artık tahammül edilemeyeceğini ve Kıbrıslı Türklere suçlu muamelesi yapılmasının karşısında olduğumuzu belirtiyoruz." dedi.

Ekrem mektupta bundan sonra yapılacak müzakerelerin 2 devlet esası üzerinde gerçekleştirilmesi taleplerini de ifade ettiklerini vurguladı.

MEKTUPTAN

Başbakan May'e hitaben kaleme alınan ve kopyaları Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile Ulaştırma Bakanı ChrisGrayling'e de iletilen mektupta, Kıbrıs Türklerinin 1968'den beri Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde sürdürülen "açık uçlu ve verimsiz" müzakereleri artık desteklemeyecekleri ifade edildi.

Son müzakere sürecinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liderliğinin sorunun çözümüne dönük içten çabalarına karşın Rum kesiminin aşırı talepleri yüzünden çöktüğü anlatılan mektupta, "Bu platform Türkiye'nin 1960 anlaşmasıyla elde edilen ve Kıbrıs Türklerinin güvenliği için hayati önemi olan garantörlüğü ve yasal tek taraflı müdahale haklarını sulandıran hiçbir çözümü desteklemiyor ve desteklemeyecektir." görüşü paylaşıldı.

İngiltere'nin de 1960 anlaşmasına göre adadaki 3 garantör ülkeden biri olduğu hatırlatılan mektupta, "Kıbrıs Türkleri İngiliz hükümetinden Kıbrıs'taki halklara eşit ve adil muameleyi güvenceye almasını bekliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kıbrıs'ta "bir B planının ciddi bir seçenek olarak masaya konulması gerektiği" belirtilen mektupta, aksi takdirde Rumların mevcut durumundan yararlanmayı sürdürecekleri aktarıldı.

Kıbrıs Türklerine uygulanan yaptırımların insan hakları ihlali teşkil ettiği bildirilen mektupta, "İngiliz hükümetinden eşit statümüze saygı göstermesini ve sürmekte olan izolasyonu koşulsuz biçimde sona erdirmesini talep ediyoruz." ifadesi yer aldı.