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Theodotou 1 ay tutuklu kalacak

Lefkoşa’da Kermiya sınır kapısından ülkemize giriş yapmak isterken alınan ihbar üzerine aracında arama yapılmak istendiği sırada tasarrufunda bulunan uyuşturucuları dışarı atmak isterken yakalanan zanlı Theodotos Theodotou bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Theodotou 1 ay tutuklu kalacak

Lefkoşa’da Kermiya sınır kapısından ülkemize giriş yapmak isterken alınan ihbar üzerine aracında arama yapılmak istendiği sırada tasarrufunda bulunan uyuşturucuları dışarı atmak isterken yakalanan zanlı Theodotos Theodotou bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

13 Kasım 2018 Salı 16:52
Theodotou 1 ay tutuklu kalacak

Theodotou 1 ay tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber


Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci huzurda bulunan zanlı Theodotos Theodotou’nun daha önceden ülkeye uyuşturucu madde sokacağının bilgisi alınması üzerine takibe alındığını söyledi. Polis zanlının 5 Kasım 2018 tarihinde, saat 20.00 sıralarında,  Kermiya Kara Giriş Kapısı’ndan ülkemize giriş yapmak istediği esnada aracının polis tarafından kontrol edileceğini anlaması üzerine tasarrufunda bulunan 3 ayrı poşet şeklindeki 2 gram hintkeneviri ve 12 gram kokain türü uyuşturucu maddeyi yere attığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının suçüstü tutuklandığını ve mesele ile ilgili olarak 1 gönüllü ifade verdiğini, ifadesinde ülkemize kumar oynamak için geldiğini ve söz konusu maddeleri kendi kullanımı için getirdiği beyanında bulunduğunu söyledi. Polis memuru Murat Döşenci zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini ve ülkede yasal statüsü bulunmadığını söyleyerek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti. 
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı aşmamak üzere merkezi cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak beklemesine emir verdi.

Son Güncelleme: 13.11.2018 17:55
Anahtar Kelimeler:
TheodotouTutuklu
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