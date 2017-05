The Whisky Festival’de Finale Doğru



Dünyanın 1 numaralı İskoç viskisi Johnnie Walker önderliğinde düzenlenen ve haftalardır Kuzey Kıbrıs’ın eğlence hayatına farklı bir coşku katan The Whisky Festival, final yapmaya hazırlanıyor. Muhteşem final öncesindeki son parti 12 Mayıs Cuma akşamı Almahara Club’da gerçekleşti. Club’lardaki inanılmaz enerjisi ile Türkiye’nin en çok parti alan DJ’lerinden olan Emrah İş’in kabin başına geçtiği partide, seçkin konuklar temposu yüksek müziklerle doyasıya eğlendi. Yepyeni projeleri ve Türk pop sanatçılarına yaptığı aranje ve remix’leri ile Türkiye’yi sallayan Emrah İş, bu kez Kuzey Kıbrıs’taki viskiseverler için muhteşem bir performans sergiledi.15 Mart’ta başlayıp her haftası dopdolu aktivitelerle şenlenen The Whisky Festival, 19 Mayıs’ta 3 Lounge’da gerçekleşecek muhteşem final partisi ile sona erecek. The Whisky Festival’de finalin adı DJ Mahmut Orhan olacak. Johnnie Walker dansçılarının şovları ve DJ Mahmut Orhan’ın festivale özel setleri ile Viski Festivali’nde unutulmaz bir kapanış partisi yaşanacak.The Whisky Festival’in her hafta anlaşmalı meyhanelerdeki etkinlikleri de devam ediyor. 19 Mayıs Cuma akşamı Othello Meze Restaurant’ta, 20 Mayıs Cumartesi akşamı ise Biyer Cafe & Restaurant’da Eda Girgin birbirinden güzel şarkılarını canlı müzik eşliğinde viskiseverler için seslendirecek. Festival kapsamında yoğun ilgi görmeye devam eden Johnnie Walker şişelerindeki özel indirimler ve “Şanslı Şişe” çekilişleri de 20 Mayıs’a kadar devam edecek.