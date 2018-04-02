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The Whisky Festival’de eğlence doludizgin

Johnnie Walker önderliğinde gerçekleştirilen The Whisky Festival’in eğlence dolu partileri ve çok özel etkinlik programı tüm hızıyla devam ediyor.

The Whisky Festival’de eğlence doludizgin

Johnnie Walker önderliğinde gerçekleştirilen The Whisky Festival’in eğlence dolu partileri ve çok özel etkinlik programı tüm hızıyla devam ediyor.

02 Nisan 2018 Pazartesi 22:14
The Whisky Festival’de eğlence doludizgin
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The Whisky Festival’de eğlence doludizgin

· Johnnie Walker önderliğinde gerçekleştirilen The Whisky Festival’in eğlence dolu partileri ve çok özel etkinlik programı tüm hızıyla devam ediyor. Festivalde bu hafta, elektronik müziğin en popüler isimlerinden Adana Twins, 7 Nisan Cumartesi gecesi Girne’de 3 Lounge’da kabin başına geçerek festivalin ritmini daha da artıracak.

· The Whisky Festival, coşku dolu partileri, meyhane aktiviteleri, çok özel indirim fırsatları ve çekilişleri ile viski severleri 13 Mayıs’a kadar efsane yürüyüşe ortak olmaya davet ediyor.

Dünyanın 1 numaralı İskoç viskisi Johnnie Walker önderliğinde düzenlenen The Whisky Festival, Kuzey Kıbrıs’ta eğlencenin nabzını tutmaya devam ediyor. Bu haftanın özel performans gecesinde elektronik müziğin gerek kendi parçaları, gerekse de ünlü isimlere yaptıkları remixlerle son dönemdeki en popüler ikililerinden Adana Twins, 7 Nisan Cumartesi gecesi 3 Lounge’da viski severlerle buluşacak. Kaçırılmayacak bu özel gecede viski severleri müzik ve dans dolu bir eğlence bekliyor.

Festival keyfi meyhanelerde bir başka güzel

Festival tutkunları anlaşmalı meyhanelerde Çarşamba, Cuma ve Cumartesi akşamları Eril Cambaz’ın şarkıları eşliğinde müzik, eğlence ve muhabbet dolu akşamlar yaşayacak. 4 Nisan’da Akşamcı Meyhanesi ve Bizim Meyhane, 6 Nisan’da Eski Konak Meyhanesi ve Galdırım Ocakbaşı, 7 Nisan’da Mezze Meyhane, The Meyhane ve Keyfi Sefa viski severleri ağırlayacak.

Çok özel indirimler, çekilişler ve sürpriz hediyeler bu festivalde

Johnnie Walker’ın çok özel indirim fırsatları, çekilişleri ve sürpriz hediyeleri ile festival süresince adaya heyecan katıp şans dağıtılacak. Anlaşmalı marketlerden satın alınacak her Johnnie Walker Black Label 75cl ve üzeri için verilen çekiliş kuponları arasından yapılacak çekilişle, şanslı viski severlere o haftanın anlaşmalı meyhanelerinde Johnnie Walker Black Label 75cl dahil 2 kişilik yemek hediye edilecek.

Festival coşkusu 13 Mayıs’a kadar sürecek

Dopdolu bir etkinlik takvimi hazırlanan The Whisky Festival her yıl olduğu gibi bu yıl da Kuzey Kıbrıs’ta eğlencenin adı olacak. Festival kapsamında 14 Nisan akşamı Hangover’da Erdem Kınay, 20 Nisan akşamı Mad Club’ta Dante Klein, 27 Nisan akşamı Sky Lounge’da Deeperise, 5 Mayıs akşamı Quato’da İlker Aksungar ve 12 Mayıs final akşamı 27 Bar&Lounge’da Emrah İş performans sergileyecek.

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