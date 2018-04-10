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The Whisky Festival yolculuğu coşkuyla sürüyor

The Whisky Festival yolculuğu coşkuyla sürüyor

10 Nisan 2018 Salı 22:18
The Whisky Festival yolculuğu coşkuyla sürüyor
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· The Whisky Festival’de 7 Nisan Cumartesi gecesi 3 Lounge’ta kabin başına geçen Adana Twins, yaşattığı efsane eğlence ile festival tutkunlarından tam not aldı.

· Johnnie Walker önderliğinde gerçekleştirilen The Whisky Festival yolculuğunda, 14 Nisan Cumartesi akşamı Hangover Cafe & Bar’da hit şarkıların yıldız aranjörü Erdem Kınay viski severlerle buluşacak.

Dünyanın 1 numaralı İskoç viskisi Johnnie Walker önderliğinde devam eden The Whisky Festival’de, 7 Nisan Cumartesi akşamı elektronik müziğin beğenilen ikililerinden Adana Twins kabin başına geçti. Girne’nin sevilen mekanlarından 3 Lounge’ta festival tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşatan Adana Twins, gece boyunca çaldıkları birbirinden hareketli setleri ile muhteşem bir performans sergileyerek viski severleri müzik ve dans dolu bir yolculuğa çıkardı.

Erdem Kınay 14 Nisan’da Viski Festivali için performans sergileyecek

Müzik listelerinde son zamanların en popüler şarkılarından olan “Öptüm’’ ve ‘‘Her Gece Kal’’ ile büyük beğeni toplayan ve pek çok hit şarkıda imzası bulunan aranjör Erdem Kınay, 14 Nisan Cumartesi akşamı Lefkoşa’da bulunan Hangover Cafe & Bar’da bu kez The Whisky Festival misafirleri için performans sergileyecek.

Festival keyfi 13 Mayıs’a kadar devam edecek

Festival keyfi her hafta anlaşmalı meyhanelerde canlı müzik eşliğinde devam ediyor. Meyhane aktivitelerinde bu hafta 11 Nisan Çarşamba akşamı Buse Akşamları ve Karma Pub, 14 Nisan Cumartesi Le Chateau Mangal Başı ve Müzeyyen Meyhane viski severlere özel muhabbet dolu anlara ev sahipliği yapacak. The Whisky Festival’de anlaşmalı marketlerden alınacak Johnnie Walker Black Label 75cl şişelerine özel sürprizler, çok özel indirimler, çekilişler, happy hour’lar ve özel viski tadım etkinlikleri 13 Mayıs’a kadar sürecek.

Son Güncelleme: 10.04.2018 22:25
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