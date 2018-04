The Whisky Festival heyecanı Erdem Kınay ile devam etti

* Johnnie Walker önderliğinde gerçekleştirilen ve özel partiler ile festival tutkunlarına doyumsuz eğlence sunan The Whisky Festival’de Erdem Kınay, 14 Nisan Cumartesi akşamı Hangover Cafe & Bar’da kabin başına geçerek konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.

* The Whisky Festival’in eğlence dolu partileri sürpriz isimlerle 13 Mayıs’a kadar devam edecek.

Johnnie Walker ile The Whisky Festival yolculuğunda, 14 Nisan Cumartesi akşamı müzik severlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede Türkiye’nin hit şarkılarının yaratıcısı ünlü aranjör ve DJ, Erdem Kınay Hangover Cafe & Bar’da kabin başına geçti. Erdem Kınay, The Whisky Festival’ine özel seçtiği son dönemin popüler şarkılarını arka arkaya çalarak geceye katılan viski ve müzik tutkunlarına doyasıya eğlence yaşattı. Erdem Kınay’ın enerjisi ve sempatik tavırları geceye ayrı bir renk katarken, her şarkıda temponun daha da arttığı çoşku dolu partide konuklar gece boyunca durmadan dans etti.

The Whisky Festival özel patilerinin bu haftaki yıldızı Dante Klien olacak

Dünyanın 1 numaralı İskoç viskisi Johnnie Walker önderliğinde düzenlenen The Whisky Festival’in özel partilerinde sırayı 20 Nisan Cuma akşamı Max Krul, sahne adıyla DJ Dante Klien alacak. Dünyanın en önemli elektronik müzik festivali olan ‘‘Tomorrowland’’ sahnesinde yıldızını daha da parlatan 21 yaşındaki genç yetenek bu kez Mad Club’ta viski severler için performans sergileyecek. The Whisky Festival’de eğlence dolu muhteşem partilerin yanı sıra meyhane aktiviteleri, happy hour’lar, özel viski tadım etkinlikleri, anlaşmalı marketlerden alınacak Johnnie Walker Black Label 75cl şişelerine özel sürprizler, çekilişler ve çok özel indirimler 13 Mayıs’a kadar devam edecek.

Viski severlerin meyhane keyfi sürüyor

Eğlencenin doludizgin devam ettiği partilerle birlikte The Whisky Festival’inin meyhane etkinlikleri de yoğun ilgi görerek devam ediyor. Festival kapsamında her hafta anlaşmalı meyhanelerde Eril Canbaz canlı performansı ile konuklara tadına doyulmaz eğlence yaşatmaya devam ediyor. Bu hafta 18 Nisan Çarşamba akşamı İmparator’un Yeri, Selçuk Dayı’nın Yeri, Full Drabez ve Mertekli Meyhane, 20 Nisan Cuma akşamı Aytotoro Meze Evi ve Çatırez Mangal Başı, 21 Nisan Cumartesi akşamı ise Dumlupınar Restaurant, Castello Restaurant ve Otello Restaurant viski severlere lezzet dolu bir eğlence sunacak.