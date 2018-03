The International Prep School’da Okuma Bayramı Düzenlendi





Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubu'na bağlı The International Prep School’da düzenlenen Okuma Bayramı etkinlikleri büyük ilgi gördü.



GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi, Girne Kampüsü Millennium Senato Kongre Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon, İstiklal Marşı ve GAÜ Marşıyla başladı. 1. sınıf öğrencilerinden oluşan koronun, Türkçe, İngilizce ve Fransızca şarkıları seslendirmesinin ardından öğrenciler tek tek sahne alarak okumalarını yaptı.



The International Prep School Bölüm Koordinatörü Fatoş Mertekçi, yaptığı konuşmada "Çok çalıştık, güzel işler çıkardık, artık okuyoruz. Çocuklarımızla başladığımız yolda güzel yarınların temellerini atıyoruz, gururluyuz’’ diye konuştu.



Kitap Okuma Yarışması



Konuşmanın ardından "Okuma Bayramı" kapsamında okul genelinde kitap okuma yarışları yapıldı, öğrenciler seçtikleri kitabı en güzel şekilde okumak konusunda yeteneklerini ortaya koydu.



İkinci, üçüncü sınıflar ile dördüncü ve beşinci sınıflar arasında olmak üzere iki kategoride yapılan yarışmalarda Gazeteci Marion Stuart jüri olarak değerlendirme yaptı. Stuart, bu yıl yapılan değerlendirme sonucunda, öğrenciler arasında seçim yapmakta zorlandığını belirterek tüm öğrencileri göstermiş oldukları performanslarından dolayı tebrik etti.



Dereceye giren öğrencileri açıklayan Stuart, ikinci, üçüncü sınıflar arasında Varvara Golbacheva ve dördüncü, beşinci sınıflar arasında Nikita Gordeev'e başarı ödüllerini verdikten sonra kitap okuma yarışları finalistlerinin de sertifikalarını dağıttı.



Müfredat İngilizce



The International Prep School Müdürü Paula Branch, vermiş oldukları eğitimin bu şekilde sergilenmesinin kendisini duygulandırdığını söyleyerek, uluslararası öğrencilerin bir arada yer aldığı bir eğitim kurumu olduklarını belirtti. The International Prep School bünyesinde eğitim müfredatının İngilizce olduğunu, ikinci dil olarak Fransızca derslerinin verildiğini açıklayan Branch, bu sayede geleceğin başarılı bireylerini yetiştirdiklerini belirtti.

