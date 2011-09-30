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The Economist uyardı: Korkun

The Economıst dergisi dünya ekonomisinin geleceğiyle ilgili oldukça karamsar.

The Economist uyardı: Korkun

The Economıst dergisi dünya ekonomisinin geleceğiyle ilgili oldukça karamsar.

30 Eylül 2011 Cuma 13:16
The Economist uyardı: Korkun
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İstanbul- The Economıst dergisi, dünya ekonomisinin bir kara deliğe doğru ilerlediğini iddia etti.

Derginin 'korkun' başlığı taşıyan makalesinde, politikacıların daha cesur adımlar atmaması halinde, felaketin kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.

Economist'e göre bu kadar karamsar ve umutsuz olmak için üç neden var. İlki, Avrupalı liderlerin Avro'yu kurtarmak için varmaları gereken anlaşmadan çok uzak olmaları. İkinci neden, zengin ülkelerdeki kemer sıkma ve gelişen ekonomilerdeki yavaşlama nedeniyle dünya ekonomisi için beklentilerin kötümserleşmesi. Son neden ise, Amerikalı politikacıların mali konulardaki sorumsuzluğu ve riskli adımlarının iyileşmeyi tehdit etmesi. Dergiye göre, bu karamsar tablonun en büyük sorumlusu Avro Bölgesi liderleri.

Avrupalı politika belirleyiciler şu an krizi aşmak için daha fazlasının yapılması gerektiğini bilseler de, bunu nasıl yapacakları konusunda büyük bir fikir ayrılığı içindeler. Yunanistan'ın borcunun yeniden yapılandırılması ve İtalya'nın etrafına koruyucu bir bariyer örülmesi gibi en acil konuların çözümü Merkel ve Sarkozy'nin şu ana kadar sergilediği siyasi cesaretin çok daha fazlasını gerektiriyor.

ABD'de ise mali politika ekonomide durgunluk riski yaratıyor. ABD halen 2012'de büyük ekonomiler arasındaki en katı mali sıkılaştırma yolunda ilerliyor. Ancak eğer kongre mantıklı davranarak Obama'nın istihdam planını onaylar ve Kasım'a kadar orta vadeli bir bütçe kısıntısı planı üzerinde anlaşabilirse, durum değişebilir. Diğer yandan, gelişen ekonomiler olması gerektiği gibi yavaşlıyor. Ancak bu durum gelişen ekonomilerin dünya ekonomisine sağladığı desteğin azalmasına yol açıyor.

Son Güncelleme: 30.09.2011 13:16
Anahtar Kelimeler:
EkonomistDergisiDünyaEkonomisi
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