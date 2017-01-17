The Amerıcan Nursery School “Yaşasın Birlikte Yapıyoruz” Aile Katılım Etkinlikleri Başladı



THE AMERICAN NURSERY SCHOOL “YAŞASIN BİRLİKTE YAPIYORUZ” AİLE KATILIM ETKİNLİKLERİ BAŞLADI

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubu bünyesinde eğitim veren The American Nursery School tarafından heryıl geleneksel olarak düzenlenen Aile Katılım Günleri “Yaşasın Birlikte Yapıyoruz” başlığı ile başladı.

The American Nursery School Müdürü Binnur Saymaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gerçekleştirmiş oldukları aile katılım etkinlikleri sayesinde, aile ile okul arasında samimi ve güçlü bir bağ kurduklarını belirterek, amaçlarının hedeflerine mutlu çocuklar ile ilerlemek olduğunu ve bunu da başardıklarına inandığını söyledi.

Saymaz açıklmasının devamında ise “Yaşasın Birilikte Yapıyoruz” Aile Katılım etkinliğinin içeriğinden bahsederek şunları söyledi;

”Bu etkinliğimize tüm ailelerimiz çocuklarının sınıfına gelerek; öğretmenlerin hazırlamış oldukları etkinliklerde çocuklarıyla birlikte güzel vakit geçiriyorlar. Etkinliklerimiz; yaratıcı sanat etkinlikleri, spor, drama, kitap okuma gibi etkinliklerden oluşmaktadır. Ailelerimiz ve çocuklarımız yapılan bu organizasyondan son derece memnun ve mutlu olmaktadırlar.

Bu etkinliği yaparken aile ile okul arasında samimi ve güçlü bir bağ oluşturma imkanı yakalıyoruz. Şeffaf bir okul olmamızdan dolayı ailelerimizin güveni artıyor. Çocuklarının sınıf içi performanslarını da görme fırsatı bulan aileler, çocukları hakkında daha iyi bilgi sahibi oluyor. Bu da onları daha iyi bir seviyeye getirebilmemizde aile desteğini alabilmemiz için bizlere fayda sağlıyor. Aile katılım etkinliklerimiz geleneksel hale gelmiştir. Ailelerimiz dört gözle bu etkinliğin gelmesini , okula gelip çocuklarıyla birlikte vakit geçirmeyi bekliyorlar. Beş yıl önce başladığımız bu etkinliklerimiz için bir anı defterimiz var. Ailelerimizin, okulumuz ve öğretmenlerimiz için yazmış olduğu övgü dolu sözler bizleri motive ve mutlu ediyor.”

----------------------------FOTOĞRAFLIDIR----------KHA/KARMİ KAMPÜS-GİRNE