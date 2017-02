THE AMERICAN NURSERY SCHOOL ÖĞRENCİLERNDEN KARNE SEVİNCİ



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar gurubu bünyesinde eğitim veren The American Nursery School öğrencileri karne gününde renkli görüntülere sahne oldu.The American Nursery School öğrencileri Eylül 2016’dan itibaren görmüş oldukları eğitim ile birlikte, okula alışma süreçlerini de atlatarak, aktif katılımlarının sağlandığı ilgi çekici ve eğlenceli etkinlikler sayesinde birçok yeni bilgi ve beceriyle donatıldılar.İngilizce eğitim veren The American Nursery School, üçüncü dil olarak verilen Fransızca derslerinde de çocukların gelişim seviyelerine göre hazırlanan program ve etkinlikler sayesinde büyük ilerlemeler gösterirken, bir dönem boyunca hem eğlenip; hem öğrenerek dolu dolu bir dönem geçirdiler.Konuyla ilgili açıklamada bulunan The American Nursery School Müdürü Binnur Saymaz, ikinci dönemde de çocukların bulundukları seviyeden bir üst seviyeye taşıyacak şekilde, ilkokula da sağlam bir alt yapı sağlayacak etkinliklerinin devam edeceğini belirterek, ailelerin de, çocukların ilk günden bugüne göstermiş oldukları gelişim ve değişimden çok memnun olduklarını söylediklerini ifade etti. Saymaz, çocuklarda gözle görülür derecede sosyalleşme, özgüven, sorumluluk ve okul sevgisi oluştuğu vurguladığı açıklamasında, bu durumun okul yönetimi olarak kendilerini mutlu etmekte ve sorumluluklarını daha da arttırmakta olduğu söyledi.