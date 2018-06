The American Nursery School miniklerinden, unutulmaz yıl sonu gösterisi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Spectrum Uluslararası Kongre Merkezin’de gerçekleşen yılsonu gecesinde, The American Nursery School öğrencileri gösterileri ile ailelere unutulmaz anlar yaşattı.

2, 3 ve 4 yaş grubu öğrencilerinin İngilizce ve Fransızca olarak sundukları tiyatro, dans, koro gösterileri ailelerin büyük beğenisini topladı.

Bu yıl “Once Upon a Time” temasıyla her sınıfın bir masal sahneledi. Renkli ve zengin sahneleriyle Class Morocco “3 Little Pigs”, Class Mexico ve Class Australia ”Under the Sea Dance”, Class India “ The Story of Dewali”, Class Thailand “ The Tree and The Woodcutters”, Class Japan and Class Nigeria “ I Like to Move It Dance”, Class Hawai “ Wizard of Oz”, isimli masallar canlandırıldı. Play Shool sınıflarının dansları, Fransızca ve Türkçe gösterileriyle devam eden gece tüm sınıfların katılımıyla hazırlanan final gösterisiyle sona erdi.

Okul Müdürü Saymaz gerçekleştirmiş olduğu konuşmasında, “Okula büyük bir heyecanla başladığımız Eylül ayında, çocuklarımızın yaşadıkları heyecanı hatırlıyorum. Annelerinden ayrılmanın heyecanı, bilmediği bir ortamda yalnız kalmanın tedirginliği, bağımsızlığa attığı ilk adımın heyecanı. Onların bu heyecanını yenmek, onlara güven vermek ve birer birey olduklarının farkına varmalarını sağlamak hiç kolay olmasa da, uzun yıllar bu işi profesyonelce ve sevgiyle yapan bir ekip olarak bizler hiç zorlanmadık. Bugün çocuklarımız, heyecanlarını yenmiş, özgüvenlerini kazanmış, nerede ne yaptıklarının farkında olan bireyler. Bu yaş grubunda öğretimden önce eğitim ve gelişim odaklı olmak gerekir. Kendini ifade edebilme, sorgulayabilme, neden-niçinlere dikkat etme, merak etme, ihtiyaçlarını kendi başına karşılayabilme, bağımsız bir şekilde kendi kapasitesini kullanabilme en önemli unsurlardır. Mutlu olan çocuklar zaten en güzel şekilde öğrenecek ve öğrenmeyi seven bireyler olarak hayatta başarının tadını alacak ve devam ettirecektir. Biz, The American Nursery School olarak çocuklarımıza bu sağlam temelleri kazandırdığımıza inanıyoruz.” dedi.