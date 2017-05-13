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13 Mayıs 2017 Cumartesi 16:25

THE AMERICAN FUTURE’DAN ANNELERE ÖZEL BİR GÜN

THE AMERICAN FUTURE'DAN ANNELERE ÖZEL BİR GÜN
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THE AMERICAN FUTURE’DAN ANNELERE ÖZEL BİR GÜN

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar grubuna bağlı Lefkoşa-Alayköy’de bulunan The American Future Pre-School öğrencileri Anneler Gününe özel bir etkinlik gerçekleştirdi.

Annelere duyulan sevginin küçücük bir göstergesi olarak yapılması düşünülen günde asıl hedefin, anne ve çocuğa unutulmaz bir hatıra bırakmak olduğu belirtilen açıklamada, anneliğin çok kutsal olduğu ve annelerin emeğinin birgün ile karşılanamayacağı da dile getirildi.

Etkinlik çerçevesinde tüm anneler okula davet edilirken, öğrenciler tarafından annelere özel şarkılar ve şiirler söylendi. Ardından izlenen slayt gösterisi ile duygusal anlar yaşayan anneler, ardından çocuklarıyla çeşitli oyunlar oynadılar. Duygusallığın yanında eğlenen annelere daha sonra çocukları tarafından yapılan taçlar ve hediyeler verildi. Melek kanatlarıyla çekilen özel fotoğrafların ardından kokteyl ile program sona erdi.

The American Future Pre-School Müdürü Fügen Yazgın yaptığı açıklamasında; ‘’Anne bir çocuğu dünyaya getiren, yaşamı boyunca destekleyen bir mucizedir. Anne sevgisi başka hiçbir sevgiyle kıyaslanamaz. Annelerimize hatıralarda güzel bir desen olarak kalacak bir iz bırakmak istedik ve sanırım bunu başardık ‘’ dedi.

Okula gelen annelerin yorumları ise şöyle oldu: ‘’Harika, samimi ,doğal ,bol kahkaha ve bol gözyaşıyla dolu bir gündü. Okulumuz sayesinde çocuklarımızla hem gurur duyduk hem duygulandık hem de oyun oynayıp eğlendik . Günün sonunda ise ellerimizde hediyeler içimizde mutlulukla evlerimize geri döndük . Emeği geçen herkese teşekkür ederiz’’


 
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