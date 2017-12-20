The Amerıcan Future Elementary School‘dan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya zıyaret

Girne Amerikan Üniversitesi (GAU) Okullar Grubuna Bağlı Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde bulunan The American Future Elementary School ikinci sınıf öğrencileri ve öğretmenleri KKTC Cumhurbaşkanlığına giderek Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ‘yı ziyaret etti.

2.sınıf öğrencileri Hayat Bilgisi dersiyle bağlantılı olarak düzenledikleri gezide, anlamlı ve güzel bir gün geçirdiler. Öğrenciler Cumhurbaşkanı ile sohbet edip, soru sorma imkanı buldular. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Binasını gezerek , binanın tarihçesi hakkında da bilgi sahibi oldular.

Öğrenciler evde hazırladıkları resimleri ve mektupları Cumhurbaşkanına çalışma odasında, hediye ederken sorulan sorular üzerine Cumhurbaşkanı çocuklara küçüklüğünden ve öğrenciliğinden bahsetti. Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbette ‘’Küçükken Cumhurbaşkanı olamayı hiç düşünmediğini’’ söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı , çocuklara onların ne olmak istediklerini de sordu.