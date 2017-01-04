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04 Ocak 2017 Çarşamba 06:33

THE AMERICAN FUTURE ELEMENTARY SCHOOL; TRAFİKTE DAHA FAZLA “FARKINDALIK” İÇİN YOLDAYDI.

GAÜ Okullar Grubuna bağlı, ‘The American Future Elementary School’ Öğrencileri; trafik kurallarına yönelik farkındalık yaratmak için yapılan ortak etkinliğe katıldı.

THE AMERICAN FUTURE ELEMENTARY SCHOOL; TRAFİKTE DAHA FAZLA 'FARKINDALIK” İÇİN YOLDAYDI.
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THE AMERICAN FUTURE ELEMENTARY SCHOOL; TRAFİKTE DAHA FAZLA “FARKINDALIK” İÇİN YOLDAYDI.

GAÜ Okullar Grubuna bağlı, ‘The American Future Elementary School’ Öğrencileri; Lefkoşa’daki diğer okulların izcileri ile birlikte, trafik kazalarına dikkat çekmek ve trafik kurallarına yönelik farkındalık yaratmak için yapılan ortak etkinliğe katıldı.

Katılımcı okulların, okullarına en yakın kavşak veya yola çıkarak, gerçekleştirdikleri etkinlikte, ‘The American Future Elementary School’ Öğrencileri de, kendi sorumluluk bölgelerinde; okul çıkışındaki anayol üzerinde, hazırlamış oldukları pankartları açtılar.



‘The American Future Elementary School’ tarafından yapılan açıklamada; “küçük yaşlardan itibaren öğrencilerimizin sosyal alanlarda da kendilerini ifade etmesinin, haklarını korumasının önemini vurguluyoruz. Bu kapsamda, yıl içinde öğrencilerimize; trafik kuralları ve kazaların önlenmesi ile ilgili bir dizi eğitim içeren aktivitede bulunuyoruz. Bu etkinlikte de; izcilik kolumuzun, farkındalık yaratmak amacıyla hazırladığı pankartları açarak, ülkemizin geleceğine ışık tutmalarını destekledik.” sözleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler
GaüAMERICAN FUTURETrafikDikkat çekmek
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