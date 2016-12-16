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16 Aralık 2016 Cuma 13:09

THE AMERICAN FUTURE COLLEGE’DEN TUTUM, YATIRIM VE YERLİ MALI HAFTASI ETKİNLİĞİ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubuna bağlı eğitim veren, The American Future College’de Tutum , Yatırım ve Yerli Malı Haftası Kuıbrıs Türk Sanayi Odası’nın da katkılarıyla gerçekleşti.

THE AMERICAN FUTURE COLLEGE'DEN TUTUM, YATIRIM VE YERLİ MALI HAFTASI ETKİNLİĞİ
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 THE AMERICAN FUTURE COLLEGE’DEN TUTUM, YATIRIM VE YERLİ MALI HAFTASI ETKİNLİĞİ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubuna bağlı eğitim veren, The American Future College’de Tutum , Yatırım ve Yerli Malı Haftası Kuıbrıs Türk Sanayi Odası’nın da katkılarıyla gerçekleşti.

Sanayi Odası Başkanı Ali Çıralı’nın konuşması ve Sanayi Odası Genel Koordinatörü Deniz Erkol’un sunumuyla başlayan program, sınıfların çeşitli gösterileriyle devam etti. Kıbrıs manilerinin okunduğu, Kıbrıs şarkılarının söylendiği günde öğrenciler, yöresel kıyafetler de giyerek Kıbrıs kültürünü tanıttılar.







Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası olmasından dolayı öğrencilere tutumlu olmanın ve yerli malı kullanmanın öneminin anlatıldığı programda ayrıca, öğrencilerin evlerinden getirdikleri eski zamanlarda giyilen kıyafetler ve ev eşyalarıyla ‘’Dünden Bugüne Kültürümüz Köşesi’’ kuruldu.





Sele-sepet yapımı, galbur sanatı ve dokuma sanatı standlarında da öğrencilere Kıbrıs kültürüne ait el işlerinin yapımlarıyla ilgili bilgiler verilirken, el yapımı takılar, lokma-şamişi yapımı, yerli markaların temizlik malzemeleri, Kıbrıs’ta yetişen ve yapılan yiyecekler tanıtıldı.





Alayköy İlkokulu’nun da ziyarette bulunduğu organizasyon, öğrencilerin kendi öz kültürlerini tanımaları açısından büyük fırsat ortaya koydu.

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