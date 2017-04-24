THE AMERICAN FUTURE COLLEGE SPORDA Kİ BAŞARILARI İLE ADINDAN SÖZ ETTİRMEYE DEVAM EDİYOR

The American Future College kız basketbol takımı, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği yıldız kızlar basketbol şampiyonasında finallere kalmasının ardından, 16-22 Mart tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta yapılan yarı final müsabakalarında da dereceye girerek, Türkiye’nin ilk 8 takımı arasına girdi.American Future College kız basketbol takımı, geçtiğimiz haftalarda Kütahya’da düzenlenen Ortaokullar arası Türkiye Yıldız Kızlar Basketbol Şampiyonasına da katılarak, oynadıkları karşılaşmalarda üstün başarı sergileyerek, Türkiye 6.sı oldu.Konuyla ilgili okul yöneitminden yapılan açıklamada, öğrencilerin; okullarını ve ülkelerini Türkiye’de başarı ile temsil ettikleri belirtilirken, bu başarıdan dolayı gurur duydukları ifade edildi. Herzaman olduğu gibi eğitimin yanında sporuda destekledikleri belirtilen açıklamada, daha fazla çalışarak daha büyük başarılara imza atacakalarına emin oldukları bildirildi.