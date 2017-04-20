THE AMERICAN FUTURE COLLEGE ÖĞRENCİLERİ SUYUN ÖNEMİNİ İREDELEDİ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubuna bağlı, Lefkoşa’da bulunan The American Future College Dünya Su günü çerçevesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.





Dünya su günü kapsamında, küçük sınıfların kendi aralarında su ile ilgili proje çalışmaları dikkat çekerken, kolej ve ilkokul öğrencilerine yönelik yapılan seminerle öğrenciler bilgilendirildi.





GAÜ Başkan Vekili ve Su Kaynakları Mühendisi Olgun Üstün’ün öğrencilere yönelik yaptığı sunumda, Kıbrıs ve dünyada suyun durumu anlatarak, suyun önemini ve dikkatli kullanımını vurguladı. Üstün, öğrencilerin sorularına da cevaplar vererek, merak ettikleri konularda bilgilendirmede bulundu.







Daha sonra okul bahçesinde kolej öğrencilerinin su şişeleriyle gerçekleştirdikleri müzikal gösterisi büyük beğeni toplarken, Dünya Su Günü şarkısı büyük alkış topladı.



Konuyla ilgili The American Future College’den yapılan açıklamada, amaçlarının, öğrencilerin su konusunda ki farkındalığını artırmak ve su kullanımını doğru hale getirebilmek olduğunu belirtti.