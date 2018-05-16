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The American Future College öğrencileri, kariyerlerini şekillendiriyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubu’na Bağlı Lefkoşa – Güzelyurt anayolu üzerinde bulunan The American Future College, öğrencilerine yönelik ‘’Kariyer Günleri’’ düzenledi.

The American Future College öğrencileri, kariyerlerini şekillendiriyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubu’na Bağlı Lefkoşa – Güzelyurt anayolu üzerinde bulunan The American Future College, öğrencilerine yönelik ‘’Kariyer Günleri’’ düzenledi.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 23:05
The American Future College öğrencileri, kariyerlerini şekillendiriyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubu’na Bağlı Lefkoşa – Güzelyurt anayolu üzerinde bulunan The American Future College, öğrencilerine yönelik ‘’Kariyer Günleri’’ düzenledi.

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Öğrencilere Rehberlik Servisi aracılığıyla uygulanan meslek envanterleri göz önünde bulundurularak belirlenen birçok meslek grubundan çok değerli kişileri misafir edildi.

Etkinlikte konuşan katılımcılar, kişinin meslek seçmini ve gelecek planlarını doğru bir şekilde yapabilmesi için gerekli olan en önemli unsurun, kişinin kendisiyle ilgili farkındalık düzeyi olduğu vurgularken, tercih yapacak öğrencilere , kendi yapabilecekleri ve yapmak istedikleri meslek alanlarıyla ilgili bir fikir sahibi olabilmeleri, kendi önceliklerini belirleyebilmelerini tavsiye ettiler. Meslek seçimi sürecinde kendi beceri ve isteklerinin farkında olan, bunlarla ilgili gerçekçi bir değerlendirme yapabilen öğrencilerin kendileri için uygun kararlar vermesinin daha kolay olacağı da vurgulandı.

Ortaokul ve lise sınıflarının oluşturduğu dinleyicilere yaşlarına uygun aktarımlarda bulunan meslek gruplar arasında; Tıp Doktoru , Diş Doktoru , Eczacı, Fizyoterapist, Avukat, Veteriner, Mimar, Polis, Öğretmen, Gazeteci, Diyetisyen, Bilgi İşlem ve Yazılım Uzmanı, Eğitim Denetmeni, Radyo-TV-Sinema, Bankacı, Psikolog, İnşaat Mühendisi, Diyetisyen ve Gastronomi yer aldı.

Eknite, katılımcılar önce kendi öğrencilik yıllarından, daha sonra meslek hayatına giriş dönemlerinden bahsettiler. Meslekleri ile ilgili bilgi verirken de avantajları ve dezavantajları hakkında da örnekler verildi. Konuşmacıların aktarımlarından sonra öğrencilerin soruları cevaplandı.

Son Güncelleme: 16.05.2018 23:09
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