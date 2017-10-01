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01 Ekim 2017 Pazar 14:02

THE AMERICAN FUTURE COLLEGE ÖĞRENCİLERİ BAŞARILARIYLA YENİ DÖNEME BAŞLADI

THE AMERICAN FUTURE COLLEGE ÖĞRENCİLERİ BAŞARILARIYLA YENİ DÖNEME BAŞLADI
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THE AMERICAN FUTURE COLLEGE ÖĞRENCİLERİ BAŞARILARIYLA YENİ DÖNEME BAŞLADI

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar grubu bünyesinde Lefkoşa Alaykö’de eğitim veren The American Future College, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılını öğrencilerinin başarılarıyla açtı.

American Future öğrencileri İngilizce ( PET, Flyers) , Türkçe( IGCSE) , Fransızca (DELF) dil sınavlarında aldıkları başarılar ve resim yarışmasında aldıkları mansiyon ödülleri ile hem ailelerini hem de okullarını gururlandırdılar.

Bu yıl Lefkoşa bünyesine lise bölümünü de ekleyen kolej bölümü hem IGCSE hem de ÖSYM müfredatına yer veriyor. Öğrencilerini akademik yönden geliştirirken sosyal yönden de zengin seçenekler sunan kolej bölümü, her geçen gün büyüyor.

Okul Müdürü Aysu Balkanlar yapmış olduğu açıklamasında şunlara değindi;

“Okulumuz da sıcak aile atmosferi sayesinde öğretmenler çocuklarla bireysel olarak ilgilenme olanağı buluyor. Diplomalarımız hem adadaki hem de yurtdışındaki üniversitelere kayıt yaptırmak için uygundur. Öğrencilerimiz okulumuzdan mezun olurken yüksek öğrenim için gerekli tüm becerilere sahip olarak ve tam donanımlı bir şekilde ayrılmaktadırlar.’’dedi

 
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